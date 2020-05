El FC Cartagena ya trabaja sobre el césped

El balón ha vuelto a rodar esta mañana en el Cartagonova. Después de dos meses sin actividad por la paralización de las competiciones deportivas como consecuencia de la expansión del coronavirus, los jugadores del FC Cartagena han podido ejercitarse sobre el césped en una sesión de trabajo individualizada.





?? Cordero: "Teníamos muchas ganas de volver al césped. Poco a poco tenemos que ir cogiendo la forma y el toque de balón" #A90MinutosDelSueño pic.twitter.com/H6WuyjmVMR — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) May 25, 2020

El pasado sábado,, entre ellas los test del coronavirus. Unas horas después la entidad emitía un comunicado en el que daba a conocer que se habían detectado dos positivos en anticuerpos en los test realizados el Hospital Virgen de la Caridad. Los dos futbolistas son el guardameta Esteve y el defensa del filial Uri, que inmediatamente fueron aislados y que ahora serán sometidos a las concluyentes pruebas de PCR. Hasta que no se obtengan los resultados de esos exámenes, no se podrán incorporar a los entrenamientos.por el COVID-19. El resultado de los mismos se obtiene en apenas 20 minutos. Solo determina que la persona tiene los anticuerpos, pero no de qué tipo.Quitando a Uri y Esteve, el resto de la plantilla ya ha podido regresar al trabajo.De momento, pese a poder entrenar sobre el césped, las sesiones son atípicas. Y es que, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para la Fase 2,Así, según informaba el FC Cartagena,Los primeros futbolistas han saltado al terreno de juego del Cartagonova a las 8.30 horas. A las 9.45 se hacía el relevo, comenzando el trabajo para los jugadores incluidos en el segundo turno.Este es el primer entrenamiento después del parón liguero.. Y es que la plantilla de Borja Jiménez tendrá casi dos meses para preparar el play off exprés en el que competirá como campeón del Grupo IV. La eliminatoria entre líderes será a partido único, por lo que los cartageneristas están a 90 minutos de cumplir el sueño y regresar a Segunda División.en una sede única que todavía no ha sido confirmada.Tras este primer entrenamiento,explicaba en unas declaraciones facilitadas por el club que la plantilla tenía "muchas ganas de volver al césped". Para el centrocampista el objetivo es ir "poco a poco" para "coger la forma y el toque de balón". "Al final hemos estado un par de meses entrenando en casa y eso se nota, por lo que ahora toca ir recuperando poco a poco". Cordero considera que hay tiempo para preparar el play off exprés con garantías: