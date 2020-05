El Lorca FC empieza el nuevo proyecto con la renovación de Dus

El empresario madrileño Roberto Torres ha anunciado en redes sociales, como es su costumbre, que empieza a trabajar en lo que será su tercera temporada como presidente del Lorca Fútbol Club, la 2020-2021.

Torres ha renovado al técnico lorquino, Víctor Dus, quien sustituyó a Walter Pandiani a mediados de la pasada temporada.

El madrileño compró el Lorca FC a Xu Genbao. Acto seguido tuvo una 'entrada triunfal' ya que en una semana, su actual club, pasó de Segunda División A a Tercera, con una deuda cercana al millón de euros.

Durante su primer año, el Lorca FC disputó play off de ascenso a Segunda B, pero no logró el salto. En el segundo, el pasado, sorprendió firmando jugadores de veinte nacionalidades, con Pandiani en el banquillo y con Morris Piagneillo, dueño del Génova School y también del recién ascendido Racing Murcia, como socio inversor. A mediados de temporada, Torres creó una aplicación para que los aficionados pudieran hacer las alineaciones lo que provocó que Pandiani se marchara. Llegó el delantero Mathias Pogba y el equipo, que con el entrenador uruguayo casi siempre estuvo en zona de play off, finalmente quedó en la sexta posición. Eso sí, el efecto mediático por sus iniciativas, lo consiguió.

Torres no ha obtenido premio a la propuesta realizada de disputar play off, los ocho primeros de cada grupo.

Este año vuelve a sacar otro conejo de su particular chistera, pese a que el Lorca FC está intervenido. Está en manos de un administrador concursal y la deuda oscila los 700.000 euros.

En las redes sociales ya ha anunciando a través de un vídeo que los hombres fuertes serán su sobrino, Rober Torres, y Juampe López, quien pasó de twitero a director deportivo.

Robert Torres, Juampe López y Víctor Dus ya han empezado a trabajar en la confección de la plantilla. La intención con respecto a las pasadas campañas ha dado un vuelco ya que ahora el objetivo es tener un plantel de jugadores jóvenes y de la Región de Murcia.