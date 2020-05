El Lorca Deportiva se pone en modo play off tras no realizar un ERTE ni bajar el sueldo

Tras varias semanas de incertidumbre, ya está confirmado que a finales de julio habrá un play off exprés también en el grupo XIII de Tercera División. Los equipos clasificados por orden clasificatorio son Lorca Deportiva, Atlético Pulpileño, Mar Menor y Mazarrón. Se han quedado treinta puntos sin disputar, por lo que las opiniones de si es o no justa esta clasificación, ya ha quedado atrás. Tambien la presión de los líderes de los distintos grupos de la Tercera española por ascender directamente sin pasar por ese temido play off exprés. El citado mini torneo se va a disputar en Pinatar Arena, a puerta cerrada, aunque los detalles exactos todavía no están concretos, ya que todo va a depender de cómo evolucione la pandemia. El presidente del Lorca Deportiva, el argentino Hugo Issa, decidió no llevar a cabo ningún ERTE ni ha negociado rebaja salarial alguna. Ha pagado las mensualidades. El plantel, al completo, está al día en los pagos.

Como en todos los equipos,los entrenamientos se están llevando a cabo de forma individual en los domicilios de los jugadores supervisados por el técnico vasco Iban Urbano.

En el día de ayer se llevó a cabo una reunión telemática entre el presidente, Hugo Issa, y la concejal de Deportes, Irene Jódar, con la intención de planificar el regreso al trabajo en las instalaciones municipales. Todo a la espera de que la Federación Murciana explique a los cuatro equipos murcianos las medidas sanitarias que deben llevar a cabo.

Por lo tanto, la próxima semana está previsto que el Lorca Deportiva empiece a entrenar, veremos de qué manera en los campos Juan Casuco, Mundial-82 y Torrecilla. Los dos primeros son de césped artificial y el tercero, de hierba natural.

La plantilla blanquiazul ya está el modo play off. Los jugadores están muy concienciados de lo que se juegan. La mente está puesta en el Mazarrón, que ha entrado en este play off como cuarto clasificado pese a que finalmente fue quinto, realizando una gran temporada y siendo el equipo que menos presupuesto dispone de los cuatro. El conjunto de Juanjo Asensio se ha beneficiado de que el Real Murcia-Imperial no puede jugar por tener un primer equipo en Segunda División B.