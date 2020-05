Comienza la cuenta atrás

El Yeclano Deportivo ya prepara su vuelta al trabajo la semana que viene con la ilusión de jugar el play off exprés a Segunda División A si la situación sanitaria lo permite. Para ello, tras diversas reuniones y gestiones cruzadas entre el club, el ayuntamiento de Yecla y la dirección general de Deportes, el equipo de Alejandro Altamirano Sandroni llevará a cabo durante el lunes y el martes los test necesarios para comprobar que no haya ningún jugador de la plantilla contagiado por coronavirus.

Mientras tanto, los futbolistas siguen ejercitándose bajo el criterio de trabajo del confinamiento, con tres sesiones por videoconferencia con todo el grupo y trabajo específico individual para cada futbolista. El reencuentro entre los integrantes de la plantilla, si se superan correctamente los test, se daría muy probablemente el viernes 29 para hacer una sesión de reencuentro y carga, con el fin de semana de por medio para descansar y volver a retomar el primer día de junio.

Los protocolos federativos y municipales eran claves ante la condición del Yeclano Deportivo de no contar con instalaciones propias y de mantener un convenio con el ayuntamiento de Yecla para el uso de instalaciones municipales como el campo de La Constitución y la pradera de césped natural de la pista de atletismo del complejo Juan Palao. De hecho, el Ayuntamiento realizó ayer la reapertura de la pista de atletismo y de las de tenis y pádel y va a ir recuperando servicios progresivamente, llevando a cabo su pertinente desinfección previa.

La heterogeneidad de las vueltas al trabajo de los dieciséis equipos que van a disputar el play off ha molestado algo en la entidad azulgrana, viendo cómo posibles rivales como el Ibiza o algún jugador del Barça que actuará con el filial en esta competición, se ha sumado a polémicas declaraciones de dirigentes de otros equipos cuestionando la idoneidad económica que puede tener el club para afrontar este histórico play off de ascenso. En este sentido, desde el club presidido por Pedro Romero se reivindica la espectacular temporada realizada por el Yeclano en su vuelta a la Segunda B y recuerdan que esta opción de poder acceder a este play off se la han ganado en el campo al haber sido cuarto, y con unos brillantes números, siendo el mejor equipo loca y el conjunto más goleador del grupo.

Test hoy en el Cartagena

El FC Cartagena va más rápido en esta desescalada que el otro equipo de la Región que jugará el play off. Los albinegros, que han tenido que salir de un ERTE para poder reanudar el trabajo –el Yeclano no lo llevó a cabo tras alcanzar un acuerdo con la plantilla para realizar una rebaja salarial–, arracan esta mañana con los test médicos que se llevarán a cabo en el Centro Médico Virgen de la Caridad. Los futbolistas han sido citados por turnos, siguiendo los protocolos de seguridad, para ser sometidos a exhaustivas pruebas médicas, analíticas, test de seroprevalencia y PCR. Mañana se completarán para el lunes comenzar a trabajar en las instalaciones del estadio municipal Cartagonova a puerta cerrada. Las mismas han sido desinfectadas por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento, que ha trabajado tanto en las zonas comunes como en los vestuarios.