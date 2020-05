El FC Cartagena tendrá más de siete semanas para preparar su partido más importante

El FC Cartagena inició ayer la desescalada hacia el play off de ascenso, el momento más importante de la temporada para los albinegros, desactivando el Expediente de Regulación de Empleo. Los reconocimientos médicos que se realizarán mañana viernes y el sábado en el Centro Médico Virgen de la Caridad, darán paso a las sesiones de entrenamiento, que comenzarán el lunes en el estadio Cartagonova. La fecha fijada por la Federación Española para la disputar el play off hace que el equipo que entrena Borja Jiménez tendrá más de siete semanas para poder preparar ese partido de la Eliminatoria de Campeones donde se jugará el salto de categoría. En caso de no lograrlo tendrá otra oportunidad más, ya que los albinegros, como campeones del grupo IV, se han ganado ese derecho.

El 18 y 19 de julio son las fechas previstas por la RFEF para que se disputen los encuentros entre los campeones de los cuatros grupos, que son, además del Cartagena, CD Castellón, Logroñés y Atlético Baleares. Hasta el 4 de junio tienen de plazo los clubes para inscribirse en ese play off, aunque como es lógico, todos los implicados en Segunda B lo hará, para dar paso así a partir del 8 de junio a la celebración del sorteo.

Los cartageneristas, en caso de perder ese primer encuentro y no lograr ya el ascenso, tendrán que volver a jugar el miércoles 22 de julio. Y en el supuesto de ganar y seguir adelante, solo cuatro días después tendrán que celebrar la eliminatoria final, de la que saldrán otros dos equipos que ascenderán.

En total, serán más de siete de semanas de preparación las que tendrán los cartageneristas, una más para los que han iniciaron el trabajo hace unos días. La desescalada de los jugadores tendrá que ser tranquila y paulatina. Más de dos meses sin poder realizar trabajo de intensidad provocará que se tenga que volver a realizar una nueva pretemporada. En condiciones normales, los futbolistas apenas están un mes y medio de descanso entre el final un curso y el inicio de la siguiente pretemporada, lo que implica que tengan que arrancar con mayor tranquilidad ahora.

La fase 2 de entrenamiento medio –grupos reducidos– no se podrá iniciar hasta el próximo 1 de junio, mientras que la fase 3, ya considerada de entrenamiento total de precompetición, no se podrá arrancar antes del 15 de junio.

La última, la 4, no se podrá llevar a cabo antes de la primera semana de julio siempre que las autoridades sanitarias lo autoricen, según refleja la circular elaborada por la Federación Española de Fútbol.