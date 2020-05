Abocados a la cancelación

La Ruta de las Fortalezas 2020, que cuenta con unos cuatro mil inscritos, está abocada a su cancelación. En la misma situación se encuentran otro buen número de pruebas populares previstas para los próximos meses en toda la geografía regional, como la Aidemarcha de San Javier, prevista a inicios de julio, el Cross de Cabo de Palos –principios de agosto–, la Carrera Popular de Nonduermas –septiembre–, 90K Camino de la Cruz, La Vara Trail y Cross de la Artillería –octubre–, Anibal Race y las medias maratones de Lorca y San Javier –noviembre–, e incluso la Falco Trail –diciembre. Todas ellas y algunas más cuentan previstas en nuestra geografía regional cuentan con participaciones numerosas, lo que implica también una gran logística para sacarlas adelante.

«Va a ser muy complicado organizar eventos en 2020. No es solo por el contacto físico, es que hay que tener en cuenta los avituallamientos y el ambiente en general», admite Juanma Molina, presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, que está manteniendo en los últimos días reuniones con los organizadores de pruebas.

La Ruta de las Fortalezas, que está promovida por la Armada, estaba prevista en su undécima edición para el sábado 28 de marzo. La 'explosión' de la pandemia ya provocó su traslado al 24 de octubre. Pero todos los indicios, pese a que el Ayuntamiento y los máximos responsables de la cita no han anunciado su cancelación oficialmente, es que no se podrá llevar a cabo en 2020. De hecho, el consistorio cartagenero ya ha tomado la decisión de no celebrar las Fiestas de Carthagineses y Romanos, en la tercera semana de septiembre, y desde la Federación de Municipios están abogando por suspender también, de momento, todas las fiestas patronales previstas hasta, al menos, el 31 de octubre. De momento, pese a que la desescalada está en marcha, tampoco se cree que se puedan llevar a cabo muchas pruebas populares antes del final del presente año, incluso aquellas que cuentan con participaciones por debajo del millar de personas. Y la Ruta de las Fortalezas, que reúne a 4.000 participantes y congrega tanto en la jornada previa como en el día de la celebración a más de 15.000 personas solo con motivo de la misma, tiene muy complicado salir adelante. Salvo cambio radical de la situación, y como apunta el Jefe de Traumatología de la Arrixaca, Paco Martínez, «hasta que en enero no haya una vacuna, que es cuando tenemos noticias de que estará lista, no se podrán realizar acontecimientos deportivos multitudinarios y los partidos de fútbol, baloncesto y fútbol sala, por ejemplo, deberán ser a puerta cerrada».

Otra solución que se plantean organizadores es reducir considerablemente el número de participantes, pero en este punto surgen problemas económicos, ya que serían inviables: «Hay pruebas con infraestructuras bestiales. Sí es cierto que algunos organizadores están desarrollando sus propios protocolos en caso de que permitan llevarlos a cabo, pero si Sanidad no autoriza, las propuestas son muy difíciles de llevarlas a la práctica».

Muchos organizadores han desistido ya de celebrar sus pruebas en 2020. Uno de ellos, la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM), que forma parte de la Federación Regional de Empresario de la Construcción de Murcia (FRECOM), decidió ayer suspender 'La ruta de las canteras', prueba puntuable para el circuito Trail Tour Famu, prevista para el 18 de octubre. «Dadas las restricciones que el actual estado de alarma impone en cuanto al distanciamiento social para preservar la salud, y teniendo en cuenta que las previsiones para los próximos meses son que se sigan manteniendo limitaciones legales y de distancia social, una asistencia restringida a la ruta dificultaría el fin social y medioambiental de la prueba, se ha decidido cancelar La ruta de las canteras'», afirmó en un comunicado la organización.

De hecho, la nota apuntó que «la mayoría de las entidades organizadoras de eventos atléticos han resuelto, junto a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), dar por terminado el calendario de 2020, cancelándose casi todas las pruebas del Trail Tour Famu de este año, dadas las dificultades de su celebración con meridiano éxito de participantes y sin peligro para la salud».

Alternativa virtual

Asimismo, la asociación anunció que pondrá ahora «su empeño en organizar una nueva edición de 'La ruta de las canteras' el próximo año 2021. No obstante, desde AFAREM se ha propuesto que la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) organice una carrera virtual y otra real limitada, entre todos los organizadores de pruebas atléticas de las ligas Running Challenge y Trail Tour FAMU de la Región de Murcia. El objetivo es que rendir homenaje a los afectados por el COVID-19, y a los corredores de estas pruebas», terminó diciendo.