Laura Gil, rumbo al Valencia Basket

La subcampeona olímpica Laura Gil, murciana que es fija en la selección española absoluta desde 2013, ha anunciado que la próxima temporada no seguirá jugando en el Perfumerías Avenida Salamanca, al que ha pertenecido las cuatro últimas temporadas y en el que también jugó su primer año como profesional.





Ojalá sea un hasta pronto, que suerte hemos tenido en Salamanca con @Lau_gilcollado !



Todo lo mejor Laura, nos vemos por Würzburg! ???????? https://t.co/uLbyCFYEAE — Víctor Sánchez (@VictorSanchez_7) May 19, 2020

"Nunca es fácil una despedida y menos si pensamos en como ha sido el final de esta temporada. Me hubiera gustado levantar dos títulos más€ pero ha sido un final inesperado. Nos quedaremos con el precioso momento de esa copa conseguida en Salamanca. Quería dedicar estas líneas a la que ha sido mi segunda casa durante estos últimos años, al club y la ciudad que me ha visto crecer y que me ha ayudado a madurar y ser mejor jugadora.Hemos tenido momentos muy buenos y momentos agridulces, pero si echo la vista atrás solo tengo palabras de agradecimiento.y gracias a cada uno de los integrantes del equipo que en cada temporada de una forma u otra han hecho que estos 4 años hayan sido especiales.Espero volver a verte pronto Wüzburg, espero "sufrirte" marea azul. Mucha suerte.Hasta pronto Salamanca"., un club que ha anunciado las bajas de Tamara Abalde y Joy Brown, y que también quiere incorporar a la internacional española Cristina Ouviña.La jugadora de Santo Ángel, quien está estudiando Psicología de manera online en la UCAM, consiguió conquistar la Copa de la Reina con el Perfumerías Avenida unas semanas antes de que se desatara toda la crisis por la transmisión del COVID-19 y estaba atravesando uno de los mejores momentos de forma. Así lo contó en una entrevista en directo en Instagram que concedió a La Opinión: «Este año sí que he explotado otras facetas del juego. Antes estaba intentando demostrar que podía hacer algo más que defender, y ahora me he dejado llevar un poco más en la toma de decisiones en ataque», explicó Laura Gil, y añadió que «, no lo hago ni por reconocimiento ni por intentar ganar más minutos. A veces en los entrenamientos me dicen que afloje un poco, pero es que no sé entrenar de otra manera. Me considero una jugadora de intangibles, eso no depende de que un día estés más acertada, así que intento darlo todo porque hay aspectos del juego que no son negociables y no dependen de la suerte».. «No es algo que especialmente me llame la atención, pero tiene que ser una experiencia increíble. Pero en realidad yo no he podido dedicar un verano entero en los últimos años para entrenar y me gustaría seguir mejorando varios aspectos. Pero, si alguna vez llaman a mi puerta, seguramente sí que escogería esa opción», concluyó la murciana.