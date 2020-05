¿Por qué el FC Cartagena no regresa al trabajo?

El Badajoz, la Cultural Leonesa, el Castellón, el Marbella y el Valladolid B ya han comenzado la desescalada para seguir los pasos del Ibiza, que entrena desde la pasada semana

­Los primeros siempre van delante de los segundos. O casi siempre. Porque en la desescalada del fútbol no profesional, tres de los cuatro campeones de Segunda B han preferido quedarse atrás a la hora de iniciar los entrenamientos. Abrió la veda un segundo, el Ibiza, quien hace una semana comenzaba con el trabajo individualizado sobre el césped, y ayer, pocas horas después de conocer que sus ciudades entraban en Fase 1, otros cinco equipos comenzaron a dar los pasos necesarios para empezar a preparar el play off exprés que se jugará en el mes de julio si la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no empeora en las próximas semanas.

Los futbolistas del Badajoz ya saltaron ayer al terreno de juego. Y a mediados de esta semana lo irán haciendo los jugadores del Marbella, la Cultural, el Castellón y el Valladolid Promesas. Estos cuatro equipos ya han empezado a someter a sus futbolistas a los test del coronavirus, un paso previo que han decidido dar pese a que la Federación Española todavía no ha informado de si esto será obligatorio.

La Segunda B ha empezado su desescalada. Hasta el Castellón, campeón del Grupo III, ha decidido no dejar pasar más días para ponerse a trabajar. Sin embargo, el FC Cartagena, que podría llevar ya siete días entrenando al estar la Región en Fase 1 y al haber permitido el Ayuntamiento la apertura de instalaciones al aire libre, todavía no ha ofrecido detalles de cuándo citará a su plantilla a las pruebas médicas.

¿Por qué los responsables albinegros prefieren que sus futbolistas sigan entrenando en casa en vez de permitirles ejercitarse en el Cartagonova?



1. Cuanto más alarguen el ERTE mayor será el ahorro

Para volver a los entrenamientos lo primero que tendrán que hacer los dirigentes del FC Cartagena es levantar el ERTE que se aplicó a todos sus empleados a finales del mes de marzo. Nada más iniciarse la crisis del coronavirus y aplazarse las competiciones, los albinegros no lo dudaron ni un segundo. Jugadores, cuerpo técnico y empleados entraron en un ERTE. Una vez aprobado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, las nóminas pasaban a ser abonadas por el SEPE. Además, al ser menos de 50 empleados, el FC Cartagena no tiene que cotizar a la Seguridad Social. A día de hoy el FC Cartagena sigue en el ERTE, lo que ha permitido a Paco Belmonte ahorrarse una importante suma de dinero, y es que el presidente albinegro decidió no completar la parte del salario que no cubría la prestación por desempleo. De momento, pese a tener el OK para volver, el FC Cartagena sigue anteponiendo lo económico a lo deportivo. Cuanto más tiempo tenga suspendidos los contratos de los jugadores, mayor es el ahorro.



2. Los test, una inversión que el club se resiste a realizar

Además de levantar el ERTE y empezar a asumir las nóminas, el FC Cartagena, que no va sobrado de dinero en este final de temporada, también tendría que realizar otro gasto importante para poder volver. Aunque la Federación sigue sin dar instrucciones a los clubes, todos los rivales de los albinegros en el play off exprés que ya han vuelto han decidido copiar a los equipos del fútbol profesional y realizar a sus jugadores test para detectar el coronavirus. En las recomendaciones enviadas por la RFEF se indica que lo ideal sería realizar un PCR antes de saltar al terreno de juego y un test rápido a los siete días. Esos pasos dio el Ibiza y esas indicaciones han seguido también el Castellón, el Badajoz, la Cultural y el Marbella, según informaban ayer.

Viendo que la Federación no acaba de determinar si financiará los test o no, todos estos equipos, para no perder el tiempo y aprovechando que se sus ciudades se estrenan en la Fase 1, lo que les permite hacer actividad en recintos al aire libre, han comprado los PCR por su cuenta.

El FC Cartagena, por el contrario, prefiere esperar antes de realizar esa inversión. Aunque no se conoce el gasto exacto, cada test PCR cuesta unos 150 euros. Por su parte, los rápidos tendrían un precio de alrededor de 20 euros. Los albinegros son de los clubes que más han insistido en que debe ser la Federación Española la que financie las pruebas, pero, según publicaba el diario As este domingo, el organismo presidido por Luis Rubiales no es partidario de acometer una compra que también se extendería a los participantes en la fase de ascenso de Tercera a Segunda B.



3. No interesa acelerar por si finalmente se asciende en los despachos

Quitando al Castellón, que ayer ya realizó los test a sus jugadores y se espera que salten al césped entre mañana y el jueves, el resto de campeones de la Segunda B -FC Cartagena, Logroñés y Atlético Baleares- no tienen prisa. Todos ellos insisten en que la Federación Española debe elaborar un protocolo y que la salud ahora mismo es lo más importante. Y es que quieren forzar al máximo para ver si finalmente el plan de regreso de la competición queda en nada y la RFEF debe cambiar la hoja de ruta, descartando la idea de disputar el play off exprés y apostando por un ascenso directo de los líderes. El Baleares es el que más presión está haciendo. De hecho incluso emitió un comunicado en el que amenazaba con no presentarse. El FC Cartagena mantiene el silencio, aunque de puertas para dentro siguen pensando que es una locura jugar tal y como está la situación; y el Logroñés, que sí ha dicho que regresará el 25 de mayo, también defiende que la salud tiene prioridad al fútbol. Todos estos clubes se agarran a que no hay ni una fecha establecida para dichos play off.



4. Hay margen para llegar a julio en buena forma

El play off exprés no se jugará antes del mes de julio. Por lo que hay margen para volver a los entrenamientos. De hecho, ahora mismo, los equipos del fútbol profesional pueden hacer solo sesiones de trabajo individualizadas. Eso hace que en el FC Cartagena tampoco tengan prisa y prefieran esperar y forzar un poco más para que la Federación se repiense si es factible disputar la fase de ascenso. Empezando a trabajar a principios de junio, los equipos tendrán más de un mes para hacer una mini pretemporada y recuperar el tiempo perdido tras el parón en marzo.



5. La Federación no ha publicado el protocolo a seguir

A diferencia de La Liga, que envió a todos sus clubes un comunicado informándoles de las medidas que tenían que cumplir para poder regresar a los entrenamientos, la Federación Española no ha detallado qué tienen que hacer los conjuntos de la Segunda B para poder volver a entrenar con garantías. El organismo de Rubiales solo trasladó un documento con unas recomendaciones. Logroñés, Atlético Baleares y Cartagena se están agarrando a la ausencia de esa información federativa para no empezar el trabajo.