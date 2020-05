"Si no tienen dinero para test, dejen paso a otros equipos"

Los dieciséis equipos clasificados para el play off exprés de Segunda División B siguen disputando su guerra de intereses en los despachos. Mientras que los campeones de grupo defienden que la salud es lo más importante para que se suspenda la fase de ascenso y así poder llegar al fútbol profesional sin tener que saltar al campo, el resto de equipos, encabezados por el Ibiza y el Badajoz, pelean porque se retome cuanto antes la actividad en la división de bronce y así poder llegar a tiempo a unas eliminatorias que están previstas para julio.

No hay un día en el que no haya un cruce de declaraciones entre los equipos implicados. Las últimas palabras llamativas llegan desde Badajoz. El director deportivo de la entidad blanquinegra, David Vizcaíno, aprovechaba una entrevista en el Canal de Extremadura para mandar un mensaje a aquellos equipos que como el FC Cartagena no están de momento por la labor de adquirir los test del coronavirus a los que se están sometiendo los jugadores antes de comenzar la actividad deportiva.

"Se supone que somos profesionales y cobramos unos buenos sueldos. Quizás la mayoría de los equipos más que uno obrero normal en España. Si queremos ser profesional, debemos tener como mínimo el dinero para tener los test. Pero señores, si no las tienen, lo mismo es que los clubes no tienen capacidad económica para jugar la liga profesional y tiene que dar paso a otro equipo. Lo que no podemos hacer es ponernos a llorar porque no tenemos los test y sí queremos estar en la liga de fútbol profesional. Dejen ustedes paso a otro equipo que tenga la capacidad económica, de infraestructura o de historia y ustedes se salen. Nadie obliga a nada a nadie", indicaba Vizcaíno.

El Badajoz, tercero del Grupo IV, y el Ibiza, segundo del Grupo I, son los que más presión están haciendo para que se puedan jugar los play off exprés. Los baleares de hecho fueron los primeros en ponerse a entrenar. A principios de la semana pasada ya se ejercitaban de manera individual sobre el césped, lo que causó malestar entre algunos equipos que consideraban que no había las mismas normas para todos. El Atlético Baleares, campeón del Grupo I, incluso emitió un comunicado en el que amenazaban con no presentarse a jugar esta fase de ascenso. También mostraron su enfado de manera oficial las aficiones de equipos como el Castellón y el FC Cartagena.

El Badajoz ya se ha puesto a entrenar después de que sus jugadores hayan pasado los test por coronavirus. Aunque de momento la Federación no ha dicho si es obligatoria la realización de esta prueba, los equipos, para garantizar la salud de sus jugadores y evitar riesgos de contagio, las están llevando a cabo. Los futbolistas del Castellón, del Marbella y de la Cultural también están pasando dichas pruebas.