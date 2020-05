Los descartes del UCAM sí jugarán el play off de la ACB

La casi totalidad de los jugadores del UCAM Murcia ya están en sus casas. Después de conocerse que para el equipo de Sito Alonso se había acabado la temporada con la salvación en el bolsillo, la mayoría de los componentes del plantel hizo las maletas y se marchó con sus familias. Todos ellos están ya de vacaciones, pero hay dos jugadores que pertenecieron a la plantilla –uno de ellos aún tiene contrato– y que fueron descartados en la reestructuración que realizó el club entre finales de enero y principios de febrero, que sí jugarán los play off de la Liga ACB y que ya están entrenando con sus equipos.

Manu Lecomte, quien se marchó al Gran Canaria en calidad de cedido a cambio de Radicevic, estará en esas eliminatorias por el título con el conjunto insular. El base, que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio con el UCAM y que, por tanto, podría ser incluido en las listas de derecho de tanteo este verano, no llegó a jugar ni un solo minuto con el Herbalife de Fotis Katsikaris porque se lesionó en las ventanas FIBA con su selección. Regresó a Las Palmas y protagonizó una polémica cuando a finales de marzo comenzaron a circular unas fotos suyas entrenando en un pabellón de Las Palmas. El belga se saltó la cuarentena con el consentimiento del club y subió a las redes sociales un vídeo de sus ejercicios en el pabellón de La Vega de San José, instalación del Cabildo. Tras convertirse en noticia nacional, dio marcha atrás y ya solo se entrenó en su domicilio. Cuando sí volvió a trabajar de nuevo de forma colectiva fue el pasado lunes, cuando el Gran Canaria reinició los entrenamientos con las medidas de seguridad y distanciamiento que marca el protocolo, ya que la isla se encuentra en la fase 1 de la desescalada. Así, los jugadores se dividieron por grupos y entrenaron en diferentes zonas: el gimnasio y las distintas canchas del Gran Canaria Arena y uno de los campos de césped artificial del Anexo, que sirvió para la realización de ejercicios físicos.

Quien también ha comenzado a entrenar ha sido otro de los descartes del pasado mes de febrero. El alero Dino Radoncic, que rescindió su contrato y firmó por el Iberostar Tenerife en una salida envuelta en cierta polémica porque muy pocos entendieron que el club se deshiciera de un jugador de su calidad para ser reempleazado por otro, Rinalds Malmanis, que era un descarte del Real Betis, se ha puesto ya a las órdenes de Txus Vidorreta de cara a ese play off que solo disputarán doce equipos y que el 31 de mayo conocerá su sede y fechas. Justo la semana pasada se cumplió un año de aquella canasta del montenegrino ante el Unicaja que dio media salvación la pasada campaña al UCAM. Sobre la misma, el ex del Real Madrid publicó un tuit con un 'dardo' en su cuenta oficial: «Qué rápido pasó, un año ya. Siempre lo recordaré con una sonrisa. Murcia y su gente siempre tendrán un sitio especial en mi corazón por muchas cosas... Aunque algunas personas intentaron manchar y ensuciar mi paso por allí, os tengo mucho cariño. Fue un placer, Murcia». Radoncic y Lecomte, por tanto, sí tienen la ocasión de jugar un play off donde no estará un decepcionante UCAM Murcia.