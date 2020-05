Cinco equipos se unen al Ibiza y adelantan al FC Cartagena

La Segunda B comienza a desperezarse después del parón obligado por la expansión del coronavirus. Si el Ibiza decidía hace una semana ponerse en marcha sin esperar a que la Federación Española publicase el protocolo para la vuelta a los entrenamientos, otros cinco equipos, aprovechando la entrada de sus ciudades en la Fase 1, han decidido seguir los pasos de los baleares y dar los primeros pasos para intentar retomar la normalidad.



Mientras que el FC Cartagena, líder del Grupo IV, no tiene prisa al estar ahorrándose las nóminas de sus jugadores, actualmente en un ERTE; y el Yeclano anda a la espera de que el Ayuntamiento le permita regresar a La Constitución, el Castellón, el Badajoz, el Marbella, la Cultural y el Valladolid Promesas han aprovechado el comienzo de esta semana para seguir los pasos del Ibiza y retomar la actividad.



Los pacenses, terceros del Grupo IV, saltaron ayer al terreno de juego para iniciar entrenamientos individuales después de someterse a lo largo de la pasada semana a distintas pruebas médicas, entre ellas los test para detectar positivos en coronavirus. En su cuenta de Twitter, el Badajoz publicaba ayer varias imágenes de sus jugadores haciendo trabajo sobre el terreno de juego.





No hay mejor forma de empezar un lunes ??



¡Estamos de vuelta! ?????#VamosBada #EstamosListos pic.twitter.com/bV7HDtqtdi — CD Badajoz (??) (@CDBadajoz) May 18, 2020

? La plantilla del #MarbellaFC se prepara para la vuelta a los entrenamientos. https://t.co/2k9tmpWemf pic.twitter.com/7rPP2NnFAu — Marbella FC (@marbella_fc) May 18, 2020

Al verde también quieren saltar esta misma semana otros cuatro equipos de los dieciséis que competirán en el mes de julio en el play off exprés en el que se decidirán los ascensos a Segunda División.En un comunicado, la entidad castellonense indicaba que a partir del lunes "los jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico se someterán, bajo tutela y supervisión facultativa, a diferentes pruebas médicas". "Tras tomar como referencia el protocolo sanitario de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) así como las recomendaciones para evitar riesgos en la salud marcados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),Además, se les practicarán diferentes y exhaustivas pruebas analíticas", añadía.Los jugadores fueron citados ayer por el club para ir pasando los correspondientes chequeos médicos y así poder retomar la actividad. En las instalaciones del estadio Antonio Lorenzo Cuevas y respetando las medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios,Según distintas informaciones, el club andaluz, que esperaba la entrada de su ciudad en Fase 1 para ponerse manos a la obra,El equipo entrenado por José Manuel Aira, segundo tras la finalización de la liga regular por detrás del Logroñés, se encuentra en este inicio de semana de pruebas médicas. Una vez que los jugadores tengan el visto bueno de los doctores, comenzarán a entrenar de manera individualizada.Aunque algunos de sus jugadores ya entrenan desde hace unos días con el primer equipo, esta semana el filial, reforzándose con algunos futbolistas del juvenil, comenzará a preparar el play off exprés., y ya miércoles o jueves se podrá ver a los futbolistas sobre el césped.Así, siguiendo los pasos del Ibiza, el Castellón, que podría ser rival del FC Cartagena, la Cultural Leonesa, el Marbella, el Badajos y el Valladolid Promesas ya se han puesto manos a la obra para recuperar la normalidad lo antes posible y llegar en la mejor forma posible a los play off exprés que están previstos para julio.La entidad catalana quería imitar a sus rivales y aprovechar el inicio de esta semana para retomar la actividad, sin embargo, como no han dado el salto a la Fase 0,Según informa Radio Sabadell, hoy era el día elegido para regresar al trabajo, pero el Sabadell ha tenido que cancelar sus planes momentáneamente porque la Secretaría General de Deporte ha impedido abrir las instalaciones deportivas al aire libre".Por su parte,Aunque no han retomado la actividad de forma oficial,Aprovechando que los primeros equipos están en el fútbol profesional, el Atlético B, el Athletic y el Barcelona B han decidido incluir a algunos de sus futbolistas en las sesiones de los mayores. Algunas informaciones indican que los que ya tienen fecha para volver son los azulgranas, que podrían hacerlo a finales de esta semana., campeón del Grupo I,, que ha terminado líder del Grupo IV. Los primeros emitieron un comunicado amenazando con no jugar el play off exprés al considera que la salud era primordial., aunque también prefieren esperar para forzar la situación, ya que de no jugarse la fase de ascenso, consideran que los campeones saltarían al fútbol profesional de manera automática.Ahora mismo el único campeón que ya va a retomar la actividad es el Castellón.