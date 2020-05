El Triatlón de Fuente Álamo también se disputa en México

El Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo-Gran Premio Melones El Abuelo no faltó a su cita desde hace treinta años, pero en esta ocasión, debido al coronavirus, de forma virtual. En la misma fecha que se habría celebrado su trigésimo primera edición, el comité organizado y el Club Triatlón Fuente Álamo organizaron un evento que incluso contó con la participación de una triatleta de México.

La prueba, que cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de Fuente Álamo y Mazarrón, iba a ser clasificatoria para el Campeonato de España. Se disputaron igualmente tres segmentos, pero adaptados a las circunstancias. En la natación se hizo un guiño a la asociación ELA Región de Murcia, que iba a recibir este año el conocido como Euro Solidario (aportación que realiza la organización cada año a una entidad de la Comunidad Autónoma), con el ice bucket challenge, reto viral que dio visibilidad a esta enfermedad.

A continuación, se llevó a cabo la carrera en bicicleta sobre una distancia aproximada de 30 kilómetros en rodillo y, por último, se unió la carrera a pie de 5 kilómetros que se pudo realizar en cinta o al aire libre. Todos los participantes tuvieron que acreditar sus tiempos y la organización incluso elaboró una clasificación donde el mejor en la categoría masculina fue Raúl Sánchez Sanz, del Triatlón Pisuerga de Valladolid, un asiduo a la prueba de Fuente Álamo, y en la femenina, la caravaqueña Paloma Sánchez Sala, plusmarquista regional de 1.500 metros lisos y que este año ha cambiado de deporte para centrarse en el triatlón. De hecho, la murciana fue la triunfadora de varios duatlones que se pudieron disputar antes del confinamiento.

El podio masculino lo compleraton Mario Somoza Egido, del CDE Aguaverde, y Sergio Martín Amat, del CT El Ejido; y el femenino, por Marta García Llorente, del X3M, y Gabriela Pintos Cabrera, del Triinfinity de Móstoles. Una de las curiosidades que dejó la prueba fue que Sara Roel, del club All in your mind, realizó la prueba desde México. Esta deportista, que tenía previsto participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, se sumó al reto.

También se dieron cita triatletas de clubes como el CT Fuente Álamo, Terrax, Club Triatlón 401, CT Arabí Yecla, ZDM, Real Canoe, CAX Triatló, Triatlón Criptana, CD Aranda, Club Atletisme Xátiva, Molokai, Bitec Tri Impulso, Zona de Meta, CN Reales, CT Huracán Valencia y Triatló Vialterra.