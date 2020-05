Juan Giménez: "Es una decepción total quedar fuera del play off"

La fase regular de la temporada 2019-2020 ha llegado a su fin. La decisión por parte de la Real Federación española de Fútbol de poner el punto y final a esta ha mandado a muchos equipos 'a casa' varias semanas antes de lo previsto. A diferencia que aquellos que continúan vivos y que tendrán que ponerse a punto para afrontar la fase decisiva de la temporada, otros tendrán que esperar a que se dé el pistoletazo de salida a la próxima campaña. En el fútbol sala serán ocho los equipos que -como cada año- se jugarán el título, aunque por el momento se desconocen las fechas en las que esos encuentros se llevarán a cabo. Eso sí, serán en una sede única y en formato exprés.

Ocho equipos que estarán y otros tantos que se quedarán con las ganas. Especialmente aquellos que aún tenían opciones de colarse entre los primeros clasificados. El más inmediato perseguidor del que ha terminado entrando como octavo –Jaén Paraíso Interior- era el Jimbee Cartagena, que con su novena posición, un año más se ha quedado fuera del objetivo: «No podemos negar que es una decepción por todo. Por el proyecto y por los aficionados. Estamos tristes como todos los aficionados y queríamos brindarle las victorias del final de temporada y el play off», afirma Juan Giménez, gerente del club melonero.

Y es que la realidad a día de hoy es que tras un nuevo intento por empezar a colarse entre los grandes equipos de España, el club se vuelve a quedar muy lejos si quiera de luchar por esos grandes objetivos. No obstante, es de justicia decir que las circunstancias excepcionales con las que nos hemos topado estos meses a causa de la pandemia han influido de forma evidente en el desenlace de la temporada y en la consecuente decepción del conjunto entrenado por Duda. A pesar de que le separaban seis puntos de Jaén Paraíso Interior, al equipo le quedaban todavía siete jornadas por delante para tratar de darle caza al conjunto andaluz o al Levante: «Al final te quedas con ese mal sabor de boca. El equipo ha tenido este año también un cambio de entrenador y ha conseguido adaptarse. Hemos tenido la enfermería llena y los lesionados habían empezado a recuperarse. Estábamos en una fase de clara mejora. El equipo estaba funcionando y entendíamos que en el final del calendario es donde se iba a decidir todo. Íbamos a llegar en un pico de forma importante», comenta Juan Giménez.

Todo ello a pesar de que en las últimas jornadas los resultados no fueron los esperados. La derrota frente a Inter Movistar en el Palacio de los Deportes y de forma especial la cosechada en la La Salobreja –precisamente ante Jaén- pusieron el objetivo aún más difícil. No obstante, quedaban aún un buen puñado de puntos (21) por disputarse y los de Duda eran los mejores colocados para tratar de asaltar los puestos de acceso al play off: «A nivel deportivo evidentemente somos de los quipos más perjudicados. Pero la Federación tenía que tomar una decisión. Entre las que había se ha elegido esta. Para nosotros es complicado, pero no nos queda otra que hacerlo. Entendemos perfectamente la decisión porque sabemos que lo importante en todo esto es la situación que rodea al país y al mundo entero. Lo más importante es la salud y el estado económico en el que el país se vea envuelto cuando todo pase», asegura el responsable cartagenerista.

Esa decisión ha puesto fin a su temporada y no queda otra que mirar a la siguiente. La campaña 2020-2021 se presenta compleja en cuanto a planificación y en cuanto al transcurso de la misma. Sin embargo, desde el club aseguran estar completamente preparados para afrontarla: «El club no ha dejado de trabajar en ningún momento. Tenemos una estructura profesional que nos permite mirar en el medio y el largo plazo, e incluso a años vista. A nivel deportivo y social lo teníamos todo planificado. Pero evidentemente nadie contaba con esto y la cosa está totalmente parada. El desconocimiento y la incertidumbre nos impide avanzar de forma contundente, pero lo tenemos todo atado».

Es evidente que la situación ocasionada por la pandemia impide prever cuándo se va a saber la estructura y el calendario en base a la que tienen que trabajar los clubes: «La espera ha sido muy larga y va a serlo aún más. No sabemos cuándo se va a volver ni en qué condiciones. Por supuesto hay un daño económico, deportivo y social irreparable en el corto plazo», comenta Juan Giménez.

Una de las cuestiones que más preocupa y en la que se invierten más esfuerzos es en la confección de la plantilla. Con algún fichaje confirmado, como es el del cierre procedente de Inter Movistar Bebe, y otros nombres encima de la mesa y a preparados para llegar, se espera que la próxima sea la temporada en la que se dé el salto de forma definitiva.