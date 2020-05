La desescalada divide a la Segunda B

El Logroñés espera volver el 25 de mayo, y el Sabadell, el Cornellá, el Marbella y la Cultural esperan el cambio de fase para poder reiniciar la actividad

­A estas alturas de la temporada de cualquier año atrás, en Segunda B estarían las espadas en alto. Los equipos afrontarían la última jornada de la liga regular, y un buen grupo estaría compitiendo por el liderato, el play off o por eludir el descenso. El coronavirus ha impedido que vivamos las semanas más emocionantes de la categoría de bronce, sin embargo, la batalla que no se está viviendo en el césped, se ha trasladado a los despachos, donde se ha abierto una guerra de intereses entre los dieciséis clasificados para el play off exprés planeado por la Federación Española de Fútbol para resolver los cuatro billetes que dan acceso a la división de plata.



Mientras que FC Cartagena, Castellón, Atlético Baleares y Logroñés, que vienen defendiendo que no se vuelva a jugar y que asciendan directamente los campeones, cruzan los dedos para no tener que disputar la fase de ascenso; los otros doce equipos, unos con más fuerza que otros, insisten en llevar a cabo esa fase de ascenso que se disputaría en julio si la crisis sanitaria así lo permite.



Son ya varias semanas de declaraciones cruzadas de unos y otros, sin embargo esta semana la guerra ha vuelto a abrirse con fuerza después de que el Ibiza volviese a los entrenamientos aprovechando que su ciudad ya está en Fase 1 y amparándose en la normativa del CSD. Ni el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación Española ni el ministerio de Sanidad se han opuesto al inicio del trabajo en el club balear, lo que ha abierto una puerta a otros clubes que también están en la Fase 1.





¡De nuevo en Can Misses! ?????????



Continuamos con los entrenamientos individuales y con responsabilidad ??



????? https://t.co/bDo5wDQmdW#VamosIbiza ?? pic.twitter.com/mApYCX9m2Q — UD Ibiza (@ibizaud) May 13, 2020

Poniendo a punto nuestra casa mientras nos preparamos para la vuelta a los entrenamientos ???



¡Gracias a los profesionales de @royalverd por dejarlo listo para echar a rodar el balón! ? pic.twitter.com/LIuSG7tbNq — CD Badajoz (??) (@CDBadajoz) May 13, 2020

Los filiales también avanzan

para seguir los pasos del Ibiza. Se espera que los pacenses vuelvan a entrenar la próxima semana. Para esas fechas también podrían iniciar el trabajo de forma individual los jugadores de la Peña Deportiva. Los baleares indicaban hace unos días en un tuit que ya están preparando su regreso. La Región de Murcia también está en Fase 1 , pero. Pese a que en la ciudad portuaria no ha sentado nada bien que la Federación Española no haya impedido al Ibiza ponerse manos a la obra,para empezar con los controles médicos, antesala de la vuelta a los entrenamientos. porque eso significaría tener que empezar a pagar los salarios . El hecho de ser campeones, y estar defendiendo en las reuniones federativas que no se puede volver a jugar por motivos de salud y que lo mejor es que se ascienda a los líderes, hace que tampoco interese acelerar para empezar a preparar el play off., que lidera el grupo III, aunque los blanquinegros tampoco podrían regresar aunque quisieran, y es que su ciudad sigue en Fase 0.Aunque están a la espera de las instrucciones de la Federación, los riojanos, semana en la que La Rioja podría saltar a la Fase 2.para poder empezar a planificar la vuelta al trabajo. «Espero que entre el 18 y el 25 de mayo la ciudad pase a la fase 1 y podamos hacer algo», indicaba Héctor Morales, director general de la entidad, en declaraciones a Onda Cero.A la espera de avanzar en la desescalada también se encuentra. León todavía está en Fase 0, por lo que no pueden iniciar esos entrenamientos individuales al no estar abiertas las instalaciones deportivas. Sin embargo,Ese cambio de fase también lo están esperando el Sabadell y el Cornellá, los dos clubes catalanes clasificados para el play off exprés junto al Barcelona B., que han mostrado su malestar porque la Federación no imponga las mismas reglas para todos,en el momento que las autoridades le den el visto bueno. No descartan que si se avanza de fase, a partir de la semana que viene ya comiencen con las pruebas médicas.Los play off exprés a Segunda División contarán con la participación de cuatro equipos filiales.están entre los dieciséis conjuntos que intentarán colarse en la División de Plata. Ellos también viven su desescalada particular, y es queAprovechando que el fútbol profesional ya ha comenzado la faena, algunos canteranos han sido llamados a los primeros equipos para ir cogiendo la forma.