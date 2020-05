El campeón del grupo I de Segunda División B amenaza con no jugar el play off

El Atlético Baleares, campeón del grupo I, se ha plantado. Para el conjunto blanquiazul «la salud, en estos momentos, está por encima de cualquier ascenso». El gerente, Guillermo Pisano, fue ayer muy claro: «El Baleares no jugará ningún play off mientras no haya unas reglas iguales para todos», afirmó el ejecutivo de una entidad que se encuentra en la misma situación que el FC Cartagena.

Si hasta el momento el club que preside Ingo Volckmann se había mostrado prudente y había evitado pronunciarse sobre cuestiones como el play off exprés o las declaraciones de Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza, en las que insinuaba la posibilidad de que se produjeran «contagios sospechosos entre los futbolistas», ayer Pisano fue el encargado de abrir la caja de Pandora y dio a conocer la posición de la entidad en todas estas cuestiones. Pisano habló claro y criticó duramente el abandono que ha sentido el fútbol no profesional por parte de la Federación.

«Nuestra voluntad desde el primer momento siempre ha sido entrenar y jugar el play off exprés que ha propuesto la Federación, pero eso lo haremos siempre que haya unas reglas de juego iguales para todos que salvaguarden la seguridad sanitaria. La Federación no ha hecho, hasta el momento, un protocolo sanitario para Segunda B y Tercera y desde el club no vamos a poner en riesgo a los trabajadores de esta entidad mientras esas normas no existan», señaló. «El pasado martes recibimos unas recomendaciones para volver a los entrenamientos, pero mientras no haya un protocolo y una figura externa de la Federación que controle las medidas de seguridad, el Baleares no va a entrenar», zanjó.

Pisano se refirió a clubes como el Ibiza o el Badajoz, de los pocos de Segunda B que ya han vuelto a los entrenamientos pese a la inexistencia de unas normas sanitarias: «No vamos a exponer a nuestros trabajadores y menos regresar como lo han hecho otros clubes en los que se ha visto, por ejemplo, tomas de temperatura con termómetros de contacto, sin guantes y limpiándose el medidor con la propia camiseta del jugador. Si la Federación marca unas reglas igualitarias para todos, el Baleares jugará, pero a día de hoy es inviable».