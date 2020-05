"Los jugadores defienden la camiseta que llevan hasta el último día"

La Federación Española decidió que la competición de fútbol sala en Primera División se resolverá con un play off exprés. Eliminatorias a partido único desde cuartos hasta la final, con emparejamiento entre ElPozo y el Palma en la primera ronda. El desenlace está previsto que se produzca más allá del 30 de junio. Para esa fecha, un buen número de jugadores habrán acabado sus contratos y algunos tienen ya acuerdos con otros clubes para el siguiente curso. En esa tesitura se pueden encontrar algunos componentes de la plantilla de ElPozo, el único de los dos equipos de la Región de la categoría –el Jimbee se ha quedado fuera por ser noveno– que disputará estas series que se celebrarán en una sede por determinar.

«La honestidad de casi todos los jugadores que me he encontrado en mi carrera está fuera de duda. Nadie piensa en la camiseta que va a defender la siguiente temporada, es algo que voy a defender siempre a muerte», afirmó ayer a esta Redacción Fran Serrejón, director general del club murciano, ante las dudas que pueden surgir sobre el rendimiento de esos jugadores que acaban contrato. Además, señaló que «da igual que el play off se juegue más allá del 30 de junio. Es una falta de respeto dudar de los profesionales porque son responsables y defienden la camiseta de su equipo hasta el último día. La honestidad tanto de los jugadores de ElPozo como del resto está fuera de duda», afirmó de forma tajante.

En los primeros días del estado de alarma, el club murciano ya afrontó con los jugadores los diferentes escenarios que se planteaban en el futuro. Uno de ellos fue una reducción del salario si no se llegaba a reanudar la competición, un hecho que ahora mismo está en el aire pero que aún no se ha dado. Además, todos los esfuerzos están centrados en concluir el campeonato, aunque sea con ese play off exprés. «Hablamos con todos los jugadores cuando empezó el confinamiento y les expusimos la situación. Ninguno ha puesto ni un problema», reiteró Serrejón.

El club murciano ha vuelto ya al trabajo. Los componentes de la plantilla que dirige Diego Giustozzi se están sometiendo a pruebas antropométricas para comprobar cómo les ha afectado el confinamiento y, sobre todo, no poder entrenar al ritmo que es habitual. Piensa Fran Serrejón que sería «muy aventurado, casi irresponsable, decir ahora mismo una fecha para la disputa de los play off. A día de hoy no estamos todas las Comunidades Autónomas en la misma fase de la desescalada, por lo que habrá que esperar». Pese a ello, afirmó que «ya es el momento de seguir. De nuestra plantilla se fueron unos pocos jugadores a sus domicilios por unas circunstancias muy especiales, pero ya están aquí para hacerse pruebas médicas y retomar los entrenamientos individuales hasta que no puedan llegar los grupales».

Serrejón entiende que la desescalada va a ser lenta: «La vuelta va a ser bastante lenta y progresiva. Como hasta dentro de un tiempo no se va a poder entrenar en grupo, va a dar tiempo a que se pueda intensificar el trabajo», destacó.

ElPozo defendió desde el primer día que se disputara el resto de la competición regular. Entiende Fran Serrejón que ese sistema de play off exprés «nos perjudica, sinceramente, preferíria jugar eliminatorias a tres o una final a cinco. Creo que esta fórmula nos puede perjudicar, pero hay que respetar y esperar el resultado final».

Presupuesto asegurado

Además, el respaldo de la empresa matriz patrocinadora aporta al club tranquilidad para seguir planificando el futuro: «A nosotros no nos afecta, tenemos los deberes hechos para la próxima temporada porque ya teníamos cosas bastante avanzadas y masticadas», dijo. Entre esas operaciones en marcha se ha dado por hecho que el meta ciezano Juanjo, que acaba contrato con el Barcelona, regresará al club donde dio sus primeros pases en el fútbol sala profesionales, aunque es un fichaje que en ningún momento ha confirmado el club.

El presupuesto de la entidad, de momento, no se ha visto afectado de cara a la próxima temporada, ya que tiene detrás el sustento de la firma de la familia Fuertes: «Aunque el holding se ha visto afectado por esta crisis, ya que hay algunas firmas del mismo en las que sí ha tenido un efecto la crisis, siempre se ha mostrado tranquilidad y muestras de calma de hacer bien las cosas y de seguir como ha ocurrido en los últimos 30 años», terminó diciendo Serrejón.