¿Una Segunda B sin derbis?

Si sale adelante esta idea, los equipos murcianos podrían no competir en la misma liga

La crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus va a conseguir que ni los más fieles al fútbol de Segunda B reconozcan la próxima temporada la División de Bronce. La decisión de la Federación Española de mantener ascensos, pero no descensos, hará que la categoría pase de 80 a 100 equipos. A la espera de que la RFEF vaya avanzando más detalles, de momento solo se conoce que ese centenar de participantes estarán divididos en cinco grupos. Sin embargo, desde Las Rozas, no han explicado qué criterios clasificatorios se tendrán en cuenta ahora para pasar a las fases de ascenso.

El organismo presidido por Luis Rubiales y las Territoriales, que actualmente trabajan para poder llevar a cabo los play off exprés en julio, tendrán en las próximas semanas mucho trabajo sobre la mesa para dibujar tanto la temporada 2020-2021 en Segunda B, como la 2021-2022, donde se quiere lanzar una nueva categoría que se acerque más al fútbol profesional.

Se habla de que para el curso que viene, cada uno de esos grupos de 20 equipos, se dividirán en subgrupos de 10, compitiendo primero en una liga regular, para después dar el salto a un play off, ya sea para jugar por el ascenso o por el descenso. Pero sobre la mesa de los despachos de la Federación Española hay propuestas que significan todo un cambio para la división de bronce, y es que algunas Territoriales, como la Gallega, han comentado que entre las posibilidades que se barajan está hasta la de cambiar los criterios para la confección de los grupos. Si hasta ahora la prioridad para agrupar a los participantes eran las razones geográficas, una de las ideas que se está estudiando es que quede de lado la cercanía para dar importancia a los méritos deportivos.

Según explicaba el presidente de la Federación Gallega a algunos medios de la zona, para la próxima temporada, la Española podría utilizar la clasificación de este curso terminado de forma precipitada para componer los cinco grupos que competirán por lograr el ascenso al fútbol profesional o un billete para participar en la nueva Segunda B Pro.

No hay nada confirmado y todo parece un boceto que se estudiará en reuniones futuras. «Lo primero va a ser cerrar la actual temporada y luego valoramos esta posibilidad de estructurar los grupos por méritos deportivos. El primero iría al uno, el segundo al dos, el tercero al tres...», indicó Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, en declaraciones a una radio local.

Si finalmente la RFEF decide que la confección de grupos se haga por méritos deportivos y no por razones geográficas, eso no solo haría que los equipos murcianos tuvieran que enfrentarse a rivales poco habituales en la división de bronce y aumentar los kilómetros de sus desplazamientos sino que ademas podría hacer que durante la campaña 2020-2021 no hubiese derbis regionales si cada uno de los conjuntos regionales compite en un grupo distinto.

A la espera de que llegue el play off exprés, que salvo que la crisis sanitaria empeore tiene muchas posibilidades de disputarse a mediados del mes de julio, el Real Murcia y el UCAM competirán sí o sí el próximo curso en Segunda B. El FC Cartagena luchará por el ascenso al fútbol profesional como campeón de su grupo y en una eliminatoria de 90 minutos. El Yeclano, también estará en esa fase, aunque como cuarto.

Si ni albinegros ni azulgranas logran un billete para Segunda División, la Segunda B tendrá cinco equipos murcianos, ya que hay que sumar el que subirá del Grupo XIII de Tercera División. Sin embargo, si finalmente la Federación Española cambia los criterios de confección de grupos, posiblemente los conjuntos de la Región queden desperdigados y no compitan juntos, lo que haría que se perdiera uno de los alicientes que hace atractiva una competición en la que cada vez hay menos rivales de solera.