Los jugadores de ElPozo Murcia pasan por 'boxes'

ElPozo Murcia es uno de los pocos equipos regionales para el que la competición oficial no ha terminado. El equipo entrenado por Giustozzi, cuarto clasificado en la liga de primera división, participará en el play off exprés que la Federación Española ha diseñado para decidir el título ligero después de que haya decidido echar el cierre a la competición regular.



Aunque todavía no se conocen los detalles de esa fase por el título ni cuándo podrán volver a entrenar los jugadores del conjunto murciano, ElPozo Murcia ha empezado a intentar volver poco a poco a la normalidad. Por ello, a lo largo de esta semana, ha citado a sus jugadores para pasar distintas pruebas médicas y confirmar si han hecho los deberes durante estas semanas de confinamiento.





Miguelín: "Hay que prepararse a tope"

Según la información enviada a los medios por el club murciano,en casa, bajo la supervisión del nutricionista del Club y de la clínica Cardiosalus Sport, Manu Arenas". "- y de momento entrenando de forma individual- de cara a la disputa de los play off en formato exprés, tras acordar la Comisión Delegada de la RFEF la finalización de la fase regular y disputa del título en los play off entre los ocho primeros clasificados. El club sigue a la espera de la sede y fecha de celebración", concluye la nota.ElPozo, como cuarto clasificado de la fase regular cuando se paralizó la competición por la expansión del coronavirus,, en una ciudad que acogerá toda la competición a modo de concentración.y en ese sentido estamos a la espera de recibir noticias". El responsable murciano confirmó que al club no le seduce el panorama que se presenta, aunque son conscientes de que las alternativas no son muchas más.y en campo neutral, lo cual hará que no tenga tanta importancia el factor cancha que se pone en juego en la fase regular", añadió.Sin embargo, matizó que si se estipula que, en caso de empate, pase de ronda el equipo que ha obtenido mejor posición, "sí tendrá su importancia y a nosotros nos favorecería en cuartos de final, pero, si pasamos, ya no", comentó.por el hecho de no poder ni siquiera entrenar en grupo y ha dicho que pronto deberán "prepararse a tope" para llegar "en la mejor condición posible" a la lucha por el título en la Primera División de fútbol sala.El jugador mallorquín tendrá la ocasión de enfrentarse al equipo de su ciudad, el Palma Futsal, rival de los granas en los cuartos de final del play off exprés planteado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que se celebrará si la pandemia del coronavirus lo permite. Los murcianos han sido cuartos y los insulares quintos en la fase regular que ya se ha dado por finalizada.Miguelín, quien llegó a ElPozo en 2011 procedente del Fisiomedia Manacor, que hoy es el Palma,, el empatado a cuatro frente al Industrias Santa Coloma, como consecuencia de la lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano y de los entrenamientos en pista."Pronto estaremos entrenando a nivel individual y avanzando.", apuntó.En declaraciones difundidas por el club, el capitán del conjunto murciano se refirió al Palma. "Es un rival duro que se estará preparando bien para ese duelo, igual que nosotros", comentó.Además, envió un mensaje a la sociedad en momentos difíciles como los que ha originado la expansión del Covid19. "Dentro de la dureza que se vive hay que intentar que la pandemia vaya disminuyendo hasta que desaparezca., fueron sus palabras de ánimo y apoyo.