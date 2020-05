Valverde desvela que un agente le paró el primer día que salió a entrenar

Alejandro Valverde, a quien un agente le paró el primer día que salió con su bicicleta a la carretera en varios meses, va a ir «con el pie levantado» porque le espera «una temporada muy larga» y, por lo tanto, «no tiene sentido coger la mejor forma ahora». Así lo contó en una entrevista que concedió al canal Eurosport y de la que se ha hecho eco en su cuenta oficial de Twitter, donde el veterano ciclista murciano, que el 25 de abril cumplió 40 años, contó lo que le pasó pedaleando tras el confinamiento obligado por la expansión del coronavirus.

«Yo creo que estaba en lo legal porque para seguir el recorrido tenía que pasar obligatoriamente por el sitio en el que fui parado. El agente me reconoció y tomó los datos, pero no sé si la denuncia me llegará o no. Era el primer día y el primer día ya me cazaron», dijo.

En 2020 Valverde espera participar en clásicas como la Strade Bianche y la Milán San Remo antes del Tour de Francia, prueba en la que volverá a estar presente, así como en la Vuelta a España y posteriormente en el Mundial, que se disputará a finales de septiembre en Suiza. Su intención es afrontar también la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, que se celebrarán antes de una ronda española que será «diferente».