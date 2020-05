Famosos youtubers y exjugadores animan la ampliación de capital

Las redes sociales han hecho magia en la tercera fase de la ampliación de capital del Real Murcia. En apenas una semana, ha pasado de estar casi desahuciada a revitalizarse gracias a las pequeñas aportaciones. Son ya 500.000 euros los recaudados y numerosos los nuevos accionistas, entre los que se encuentran tres famosos youtubers, AuronPlay, DjMariio y Papigavi, quienes se han sumado a los humoristas David Broncano, Ignatius Farray y Quequé, del programa La Vida Moderna, de la Cadena Ser, y de La Resistencia, en Movistar. Pero no solo hemos han puesto su granito de arena en las últimas horas en esta ronda de venta de acciones. Exfutbolistas granas como Pedro León o Isi Palazón no solo han comprado una paquete de acciones, sino que también han animado a los aficionados a que se sumen a través de sus cuentas personales en las redes sociales.



En apenas una semana, la ampliación ha pasado de recaudar en la tercera fase 23.000 euros a llegar hasta los 200.000, lo que supone un montante total de unos 500.000 euros.



«Todo sea por ayudar a un histórico como el Real Murcia», escribía en su cuenta de Twitter (el perreo sucio, el mundo limpio) el youtuber Papigavi. Por su parte, AuronPlay, que realiza vídeos humorísticos y de videojuegos y tiene más de seis millones de seguidores solo en Twitter, también ha sumado, no solo comprando acciones –300 euros–, sino animando a sus seguidores a que también lo hagan. DjMariio, un experimentado jugador del FIFA, ha sido otro influencer que se ha sumado a la campaña, cuya tercera fase concluye mañana lunes para afrontar a partir del martes 12 la cuarta, donde la entrada de capital será libre e ilimitada.



Desde Italia, otro futbolista, en este caso el murciano Gonzalo Villar, traspasado hace unos meses por el Elche a la Roma, también anunció su aportación con un mensaje: «A mí me encantaría volver algún día al club donde empezó todo para mí», dijo el centrocampista de La Alberca.





Lo hice una vez, lo vuelvo a hacer ahora... y lo volvería a hacer 100 veces más!!! Entre todos salvamos a nuestro @realmurciacfsad . A mi me encantaría volver algún día al club donde empezó todo para mi??. pic.twitter.com/HeEDFbb3P8 — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) May 9, 2020

La ampliación se alargará hasta el 25 de mayo, pero el que no compre acciones antes del martes, tendrá que hacerlo en una cuarta fase en la que hay que pagar prima de emisión. Si una acción cuesta 0,122, en la última fase, ese precio se doblará. Los aficionados pueden seguir adquiriendo acciones a través de la web www.realmurcia.es/hazlosuyo/., se esperaba casi cubrirla; sin embargo finalmente la segunda fase tuvo poco éxito. Aunque no se cubrirá la cantidad fijada ni se han cumplido las expectativas del consejo, ha igualado ya lo percibido en la anterior ampliación, cuando a las arcas llegaron 1,3 millones. Si ahora se suman los 800.000 euros que se lograron en diciembre con los préstamos convertibles y los 500.000 euros aportados en la campaña de venta de acciones, la entidad ya ha percibido 1,3 millones. Pero aún queda una última fase, que arrancará este próximo martes y donde se espera también la entrada de nuevos capitales, aunque ya el precio de las acciones se duplica para el comprador.