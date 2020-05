Los youtubers AuronPlay, DjMariio y Papigavi se unen a Broncano como accionistas del Real Murcia

Las redes sociales han hecho magia en la tercera fase de la ampliación de capital del Real Murcia. En apenas una semana, ha pasado de estar casi desahuciado a revitalizarse gracias a las pequeñas aportaciones. Son ya 450.000 euros los recaudados y numerosos los nuevos accionistas, entre los que se encuentran dos famosos youtubers, AuronPlay, DjMariio y Papigavi, quienes se han sumado a los humoristas David Broncano, Ignatius Farray y Quequé, del programa La Vida Moderna, de la Cadena Ser, y también de La Resistencia, en Movistar.





Todo sea por ayudar a un histórico como el @realmurciacfsad y a una ciudad que me trató genial cuando fui hace 1 año.



Es lo máximo que puedo aportar, la situación económica no es para tirar cohetes. Espero que ayude.#HazloSuyo ???? https://t.co/KBxKusYfCP pic.twitter.com/tPhRXV0BOq — el perreo sucio, el mundo limpio (@papigavi) May 8, 2020

", escribía en su cuenta de Twitter (el perreo sucio, el mundo limpio) el youtuber Papigavi. Por su parte, AuronPlay, que realiza vídeos humorísticos y de videojuegos y tiene más de seis millones de seguidores solo en Twitter, también ha puesto su granito de arena, no solo comprando acciones, sino animando a sus seguidores a que también lo hagan.DjMariio, un experimentado jugador del FIFA , ha sido otro influencer que se ha sumado a la campaña, cuya tercera fase concluye este próximo lunes para afrontar a partir del martes 12 la cuarta, donde la entrada de capital será libre e ilimitada. Los humoristas David Broncano, Ignatius Farray y Quequé, que ya en 2018 aprovecharon su espacio radiofónico para comprarde la entidad de la que son accionistas. "El Murcia necesita nuestra ayuda como accionistas", decía Broncano, que lucía la camiseta del Real Murcia. El presentador de La Resistencia recordaba esta semana a sus compañeros que el club grana está de nuevo en apuros económicos, animando a la gente a comprar acciones y así ayudar. Durante esa conversación, Ignatius Farray bromeaba con Broncano al decirle que "uno puede fliparse todo lo que quiera, que si lleva la camiseta del Real Murcia, siempre tendrá un pie en la tierra". El andaluz, con una sonrisa, le contestaba que "por eso me la he puesto", recordando además que hace unos días era Carlos Herrera en su programa de la Cope el que lució la camiseta murcianista.