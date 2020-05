Test y contratos, caballos de batalla

Cómo se realizarán los test a los equipos implicados en el play off exprés y qué ocurrirá con los contratos de los futbolistas en caso de disputarse las eliminatorias a mediados de julio, como está previsto, son los grandes caballos de batalla en la larga desescalada que se va a vivir en el fútbol, con dos equipos de la Región, el FC Cartagena y el Yeclano Deportivo, inmersos en Segunda B, al igual que Lorca Deportiva, Pulpileño, Mar Menor y Mazarrón, en Tercera.

Sanidad dictaminará los plazos, de eso no hay duda. Mientras que el fútbol profesional –Primera y Segunda División– ya ha puesto en marcha los test, no se sabe qué ocurrirá para el resto. Solo que la circular de la Federación Española fue clara: «Estos play off exprés comenzarán dos semanas o tres después de que se reinicie la vuelta de la Liga profesional». Hasta la fecha, se desconoce cuándo se podrán reanudar esos campeonatos, que serán la llave, aunque todo a punta a que será el 20 de junio. De momento, la Federación tomó la decisión más lógica el miércoles: agotar todos los plazos para que se puedan decidir los ascensos en el campo y no en los despachos. Solo si fuera finalmente imposible, subirían por decreto los cuatro primeros de cada uno de los grupos, que son Atlético Baleares, FC Cartagena, Logroñés y CD Castellón, aunque este último está pendiente de una reclamación que le puede dejar sin tres puntos y que daría un vuelco a la clasificación en el grupo III.

Uno de los problemas que están aún por resolver es quién asumirá los gastos que ocasionará la realización de los test. En la reunión telemática que mantuvo ayer Luis Rubiales, presidente de la Federación, con los representantes de los clubes de Segunda B, entre los que se encontraba Paco Belmonte, máximo mandatario del FC Cartagena, fue una de las cuestiones que quedó en el aire. Los clubes, por otro lado, tendrán que recibir el apoyo de sus ayuntamientos, como titulares de las instalaciones, para poder desinfectar las mismas para la realización de esos entrenamientos que tampoco tienen fecha. En estos momentos los jugadores se pueden ejercitar individualmente sin límite de horario, pero la incógnita es cuándo podrán hacerlo de forma colectiva. Además, hay otro escenario a tener en cuenta, que la desescalada es desigual por comunidades autónomas.

Otra de las dudas que tienen todos los clubes es qué ocurrirá en caso de tener que jugar más allá del 30 de junio, fecha en la que concluyen los contratos de los futbolistas. En el caso del FC Cartagena, de los 23 jugadores que componen la primera plantilla, solo seis tienen asegurada su continuidad después del final de la actual campaña. David Andújar (2021), Verza (2021), Adalberto Carrasquilla (2025), Manu Viana (2021), Berto Cayarga (2021) y Elady Zorrilla (2022) continuarían en las filas albinegras sea cual sea el desenlace de un campeonato que continúa en el aire. El resto, es decir, un total de 17, futbolistas terminarían su contrato cuando acabe el curso. Estos son los casos de Esteve, Marc Martínez, Carlos David, Forniés, Johannesson, Markel Etxeberría, Sergio Ayala, Álex Martín, Cordero, Jurado, Lucas de Vega, Araujo, Jovanovic, Caballero, Jara, Tanque y William. Algunos de ellos tienen cláusulas en sus contratos de renovación automática en caso de ascenso, pero la incógnita radica principalmente en los que están cedidos por otras entidades, que podrían ser reclamados.

Más complicado es este asunto para el Yeclano Deportivo, ya que todos los jugadores acaban compromiso el próximo 30 de junio, aunque el aliciente de poder jugar un play off puede que también sea un escaparate para la siguiente temporada y ello podría facilitar esta tarea al club del Altiplano.

La Federación Española aún no ha regulado qué hará para solventar este problema. Es otra de las grandes incógnitas a resolver. Lo que está claro es que los play off exprés, salvo cambio radical de la situación, no se podrán disputar antes del 30 de junio. Pero también hay otra incógnita en el caso del FC Cartagena, ya que el club aplicó un ERTE. En estudio está si los compromisos contractuales, por haber estado suspendidos por el estado de alarma, se prolongarían automáticamente en el caso del fútbol. Las próximas semanas serán claves para ir despejando incógnitas.