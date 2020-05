Monclova: "Es raro ascender y no poder abrazarnos"

Rafa Monclova, entrenador del Real Murcia Baloncesto, no ha ocultado su alegría por el ascenso del equipo a la Liga LEB Oro por decisión de la comisión delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB).



El técnico sevillano ha aguardado en su ciudad el veredicto de la FEB, que se ha conocido este viernes: "Estoy muy contento y, después de tantas semanas de incertidumbre, ya lo podemos disfrutar, aunque sabe raro el hecho de no poder celebrarlo abrazándonos a pesar de estar todos los miembros del equipo conectados".



El andaluz, de 46 años -cumplirá 47 el 22 de junio- y que afronta su segunda temporada al frente del Murcia, ha estado pendiente de los acontecimientos desde que el 8 de marzo se paralizó la competición en la LEB Plata por el coronavirus cuando eran líderes con 11 victorias y dos derrotas y aventajando en dos triunfos a sus perseguidores en la pelea por la plaza de ascenso directo.





?? Familia grana, aquí hay alguien que quiere deciros algo... ??



.@RafaMonclova ?????? pic.twitter.com/m9evbj81vo — Real Murcia Baloncesto (@RMUBaloncesto) May 8, 2020

"Lo primero que se me ha venido a la cabeza es poder descansar y también", ha manifestado.Con respecto a la justicia en la decisión federativa, ha apuntado que "los números son incontestables".Al Real Murcia, ya con Monclova en el banquillo, se le escapó el ascenso la pasada campaña por una canasta , y 11 meses después le llega estando en casa y sin disputar un encuentro en las ocho últimas semanas."Yo no creo en el destino sino en el trabajo y el de los chicos ha sido muy bueno desde el mes de septiembre., ha dicho quien considera que "es muy complicado que se vuelva a jugar al baloncesto esta temporada".Consultado por si espera continuar al frente de la nave en el siguiente curso ha dicho que"Hablaremos y me gustaría que el proyecto siguiera adelante también en la LEB Oro y que yo forme parte de él es una de las opciones", ha declarado antes de participar en una feliz reunión telemática con los jugadores, seis de los cuales están en el extranjero.