Luis León: "Nunca habría podido estar dos meses con mi familia si no es por el coronavirus"

El ciclista muleño Luis León Sánchez Gil, uno de los mejores deportistas de la historia de la Región, ha vivido situaciones inusuales pese a que son comunes para el resto de los mortales durante el confinamiento. El corredor del Astana, que reside en Andorra desde hace unos años, ha disfrutado de sus tres hijos durante dos meses consecutivos, algo que nunca había ocurrido por su calendario. «Lo positivo que he sacado es que he disfrutado de mi familia», dijo ayer en los encuentros en Instagram de La Opinión.

«Era raro que estuviera un mes y medio en casa. Incluso los críos han visto raro que saliera a la carretera a entrenar esta semana. Lo positivo es que he estado las 24 horas con mis hijos y mi mujer. Estoy en un piso grande, de120 metros, pero al final son tres niños que siempre están enganchados, aunque se han portado de maravilla. Son cosas que no hubiera hecho de no haber ocurrido esto», comentó el muleño, ganador de cuatro etapas en el Tour de Francia y que este año ganó la segunda y última jornada de la Vuelta a Murcia «pese a que no lo esperaba porque me operaron de una muela unas semanas antes y no estaba bien», desveló.

Los profesionales del ciclismo también tienen limitaciones para salir a entrenar. En Andorra pueden hacerlo en días alternos «y un máximo de tres horas, siempre por el mismo recorrido. Aquí somos unos cincuenta profesionales del ciclismo y nos han dividido en dos grupos. Tenemos que ir a una pedanía y dejar allí el coche».

El rodillo y la aplicación Zwift se han convertido en los mejores aliados de Luis León Sánchez «Yo era muy reacio al rodillo porque siempre he entrenado en Murcia y allí es raro que llueva dos días seguidos. Como máximo podía hacer 40 minutos subido al rodillo, era algo psicológico y no se me pasaba hacer las burradas que he hecho en este confinamiento. He realizado hasta tres sesiones diarias», dijo, para añadir que «entrenar con la aplicación con compañeros como Omar Fraile e Izaguirre me ha salvado, porque hacer cuatro horas en el rodillo era impensable».

También ha tenido que llevar cuidado con la alimentación para evitar las tentaciones: «Al principio me costó porque era todo comer y comer. He intentado estar con la boca cerrada, pero lo positivo que he sacado es que he disfrutado de mi familia».

La UCI ha anunciado un calendario comprimido para esta temporada. El muleño aún no sabé qué pruebas disputará, pero en su programación tenía el Tour y la Vuelta a España. «Me gustaría mantenerlo», comentó, también porque tiene una espina clavada, ya que nunca ha ganado una etapa en la ronda española, algo que sí ha hecho, sin embargo, en el Tour. Considera, además, que será esencial para intentar salvar a muchos equipos que se pueda llevar a cabo: «Estamos viviendo una crisis mundial, la economía se va a resentir y nosotros no somos ajenos. Vamos a pasar momentos difíciles, pero ojalá se puedan hacer las carreras del calendario, porque si no, sería muy difícil de solventar».

Luis León también desveló que su hijo León, de 8 años, es un apasionado del ciclismo: «Es un loco de la bicicleta y se pone al lado mío en el rodillo. Le ha costado muy poco quitarse las ruedas laterales. No me hacía mucha ilusión que siguiera mis pasos por las caídas y los porrazos, pero viendo la admiración que tiene y todo lo que me ha dado a mí el ciclismo, estaré encantado en poder ayudarle».

Pese a tener ya 36 años y llevar dieciocho temporadas en activo en el pelotón profesional, el muleño no se ha planteado aún la retirada. Incluso estaba negociando la ampliación de su contrato con el Astana. Sin embargo, tiene claro cuándo acabará dejándolo: «El día que pierda la ilusión de salir a entrenar, no solo de ganar, me tendré que replantear todo. Tengo 36 años, pero sigo disfrutando mucho de todo lo que rodea al ciclismo y el único inconveniente es tener que estar tiempo fuera de casa. No sé hasta dónde aguantaré, pero el día que me levante y se me haga duro, pensaré en otra cosa».

Sus vivencias con el equipo Colchón Comodón cuando era júnior, que «son los mejores momentos que he vivido en el ciclismo», y sus triunfos en Murcia, «que siempre son especiales por lograrlos en casa», también vinieron a su recuerdo durante la entrevista, en la que comentó que vivir lejos de sus seres más queridos el coroavirus le ha hecho reflexionar: «Cuando pasan situaciones como la actual, echas más de menos a los familiares cercanos y me replanteo muchas cosas. No sé si en una fecha muy cercana o no tanto, pero volver a vivir a Murcia es algo que no descarto», terminó diciendo.