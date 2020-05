La Federación no confirma el ascenso de los líderes si no hay play off

La Comisión Delegada de la Real Federación Española (RFEF) ha aprobado la propuesta para resolver las competiciones no profesionales que acordaron el pasado martes las Federaciones Territoriales y que establece finalizar las fases regulares sin descensos y disputar las fases de ascenso a través de 'play-offs' exprés y a puerta cerrada. De este modo, en aquellas competiciones en las que la normativa preveía una fase final o 'play-off', como es la Segunda División B y la Tercera División, se llevarán a cabo, pero en formato exprés, por formato de concentración y a partido único, salvo en categorías juveniles donde se da por terminada la temporada y se practican los ascensos.

Lo que la Comisión Delegada ha dejado en el aire es qué ocurrirá con los ascensos si finalmente los play off exprés no pueden jugarse por motivos sanitarios. En el FC Cartagena, que a la finalización de la jornada 28 era el líder del Grupo IV, daban por hecho que si finalmente no había play off exprés, la Federación confirmaría su salto a Segunda. Los albinegros, el Logroñés, el Castellón y el Atlético Baleares, primeros en cada uno de sus grupos, obtendrían el deseado billete de ascenso. Pero tras la reunión de la Comisión Delegada, la Federación ha dejado en el aire esa posibilidad, indicando que no será hasta más adelante cuando se establezca qué criterios se seguirán para determinar los ascensos si estos no se pueden conseguir en el terreno de juego.

La Comisión Delegada acordó que si por cualquier razón no pudieran disputarse la totalidad de los partidos previstos en la normativa en relación con las competiciones no profesionales, sería esta comisión la que "debería adoptar un nuevo acuerdo para la fijación del sistema de finalización de las competiciones".

Ya lo avisaba en El Larguero de la Cadena Ser, Alfredo Olivares, director de competiciones de la Federación, quien dijo que "en ningún sitio del reglamento pone que si no hay playoff tuvieran que ascender los líderes".

Por lo tanto la incertidumbre seguirá respecto a la finalización de la temporada si no se pueden disputar los play off exprés al garantizarse la seguridad. El FC Cartagena, líder del Grupo IV, tendrá que seguir pendiente de en caso de no reanudarse los partidos, cuál es el acuerdo que adopta la Federación para establecer los ascensos. Este acuerdo futuro también afectaría a los clubes de Tercera División. En el Grupo XIII el Lorca Deportiva ha sido el que ha acabado líder tras suspenderse la competición regular por el coronavirus.

Cinco cambios por partido

La Comisión Delegada de la Federación Española también ha aprobado varias medidas provisionales con el fin de proteger la salud de los futbolistas. En la reunión se ha acordado ampliar a 5 los cambios de cada equipo en los partidos que quedan por disputar, por lo que en los choques del play off exprés, ya se llevaría a cabo esta medida que también afectaría a los encuentros del fútbol profesional -Primera y Segunda División-. Además también se ha establecido que para las eliminatorias de fase de ascenso de Segunda B y Tercera, las convocatorias puedan ser de veinte jugadores. Este organismo federativo estableció igualmente un intervalo mínimo de 72 horas entre los partidos y que en caso de empate en las eliminatorias del play off exprés de Segunda B habrá prórrogas y penaltis, algo que en un principio parecía que quedaba suprimido.

La Federación insiste en su nota que todas estas decisiones "se han tomado teniendo en cuenta la información del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes y está condicionada a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones de estos dos órganos de gobierno".

El FC Cartagena y el Yeclano son los dos equipos murcianos que están clasificados para ese play off exprés después de que se diese por finalizada la liga regular tras 28 jornadas disputadas. Los albinegros, líderes del Grupo IV, se enfrentarían en la ronda de campeones al Logroñés, al Atlético Baleares o al Castellón. Esa eliminatoria se jugaría a partido único, y si los de Borja Jiménez ganan, estarían en Segunda División. En caso de perder, pues tendrían una segunda oportunidad.

El Yeclano, por su parte, ha acabado en la cuarta posición de la clasificación. Sus rival podría ser el Ibiza, el Barcelona B o la Cultural Leonesa.