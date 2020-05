El Real Murcia y el UCAM inician las vacaciones pensando ya en la temporada 20-21, en la que la Segunda B tendrá cien equipos

La decisión de la Federación Española de poner fin a todas las competiciones del fútbol no profesional deja al Real Murcia y al UCAM en una situación extraña. Ni granas ni universitarios volverán a competir esta temporada. Los de Adrián Hernánez cierran el curso en el octavo puesto y los de Asier Santana en el décimo. Al no alcanzar los cuatro primeros puestos, ambas plantillas están ya de vacaciones. Los responsables del Real Murcia y el UCAM tendrán que pensar ya en el siguiente curso, donde la Segunda B verá engordado el número de equipos participantes. Como la RFEF ha decidido cerrar la liga sin descensos, el próximo año la división de bronce contará con cien equipos. El organismo presidido por Luis Rubiales informaba ayer que se crearán cinco grupos de veinte equipos cada uno. Esa temporada 20-21 será de transición. Aunque en la nota federativa no se dan detalles, desde Las Rozas hablan de que «terminada la temporada 20-21, y una vez aplicados los ascensos y descensos de Segunda División A, se creará una nueva categoría con su propia competición en la temporada 21-22 entre Segunda División A y Segunda División B con dos grupos de 20 equipos». Habrá que esperar para saber cuáles serán las exigencias que establece la Federación para elegir a esos 40 equipos que participarán en una división de bronce más profesionalizada.