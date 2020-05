El Lorca Dep., el Pulpileño, el Mar Menor y el Mazarrón, a dar el salto

Los ascensos en Tercera División también se decidirán en un play off exprés. Para evitar el desplazamiento de los equipos y facilitar que se puedan llevar a cabo en esta situación de crisis sanitaria, la Federación aprobará mañan viernes que en cada grupo se dispute su propia fase de ascenso, dando el salto a la división un equipo de cada uno de los 18 grupos. Así, con total seguridad, el próximo curso habrá otro equipo murciano en la Segunda B. Los cuatro primeros del Grupo XIII se disputarán ese billete. El Lorca Deportiva, el Pulpileño, el Mar Menor y el Mazarrón jugarán esa fase de ascenso. Los lorquinos y los mazarroneros se verán las caras en una de las semifinales. La otra medirá al Pulpileño con los de Paco García. Los dos ganadores disputarán una final en la que se decidirá quién da el salto de categoría. A los dieciocho equipos que ascenderán en el campo se unirán otros dos. La Federación informaba ayer que «adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan ascendido. En función del número de primeros clasificados que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para asignar las dos plazas adicionales. a. m.