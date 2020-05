ElPozo estará en el play off por el título y el Jimbee se queda en fuera de juego

La decisión de la Federación Española de dar por finalizadas todas las competiciones de fútbol no profesional también llega al fútbol sala. Y es que los jugadores de las ligas masculinas y femeninas no volverán a saltar esta temporada a la cancha para completar sus respectivas ligas regulares. Al igual que con la Segunda B y la Tercera División, la RFEF aprobará mañana viernes que la Primera División de Fútbol sala pase directamente a un play off exprés. Esta decisión hace que ElPozo Murcia acceda a luchar por el título. Por su parte, uno de los grandes perjudicados es el Jimbee Cartagena. El equipo cartagenerista, que ocupa la novena posición, no podrá luchar por remontar un puesto y poder estar en la fase final. Así, los de Duda dan por concluido el curso y se marcharán de vacaciones.

Si las autoridades sanitarias lo permiten, una vez que se levante el estado de alarma y que se autorice la disputa de competiciones deportivas por equipos, los ocho primeros clasificados de la Primera División de fútbol sala competirán en un play off exprés. En acción entrarán el Movistar Inter, que lideraba la tabla antes del parón por el coronavirus, el Barcelona, el Valdepeñas, ElPozo, el Palma, el Osasuna, el Levante y el Jaén. Estos ocho equipos se enfrentarán en tres eliminatorias. Lo que habrá que esperar es para saber cuál es la sede elegida por la Federación Española, ya que todos los encuentros se disputarán en un mismo sitio, donde los participantes tendrán que quedar concentrados durante el periodo en el que estén compitiendo.

ElPozo, que tras 23 partidos disputados estaba en el cuarto puesto con 44 puntos, iniciará este play off exprés ante el Palma Futsal, quinto clasificado con 43 puntos.