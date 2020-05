El Alcantarilla luchará por dar el salto a la máxima categoría femenina

El Roldán y el UCAM Murcia, los dos equipos murcianos que participan en la Primera División femenina, no volverán a jugar esta temporada después de la decisión de la Federación Española de echar la persiana al fútbol no profesional y al fútbol sala. El Roldán, noveno, no se ha clasificado para el play off por el título. Tampoco lo ha conseguido el UCAM Murcia, que acaba la liga en la décima posición. La competición sí sigue para el Boca te Lía Alcantarilla. El equipo alcantarillero, líder del Grupo III de la Segunda División femenina, entrará en la fase de ascenso y luchará por dar el salto a la máxima categoría. Tras 22 jornadas de liga regular disputadas, el Alcantarilla es primero con 55 puntos. Ha ganado dieciocho partidos, empatado uno y perdido tres. Ahora intentará llegar a Primera. a. m.