El FC Cartagena y el Yeclano, al play off exprés

El Real Murcia y el UCAM Murcia comienzan las vacaciones

Los ochenta equipos que componen los cuatro grupos de Segunda B andaban pendientes de la resolución definitiva de la competición. La Federación Española llevaba varias semanas callada y aunque será antes del viernes cuando se conozca cuál será la resolución final, en el día de hoy ha realizado un comunicado avanzando la propuesta que ahora tendrá que aprobar la Junta Directiva y la Comisión Delegada. Como se esperaba, la RFEF ha decidido dar por concluidas todas las competiciones en el fútbol no profesional. La liga regular en Segunda División B no se reanudará. Tampoco la Tercera División. "Esta comisión ha acordado proponer a los órganos competentes de la RFEF la finalización de las ligas regulares de las distintas competiciones federativas sin ascensos", indica la nota. Nadie descenderá, pero sí se mantienen los ascensos al fútbol profesional, lo que deja en la batalla al FC Cartagena y al Yeclano, primero y cuarto respectivamente en el Grupo IV.

Después de que el Consejo Superior de Deportes diese autoridad a las federaciones para decidir respecto a sus propias ligas, la Federación Española apuesta por que los ascensos se disputen sobre el césped. No se volverá a jugar liga regular, cerrando el campeonato tras 28 jornadas y a falta de diez partidos, pero sí habrá play off exprés, según confirma el organismo presidido por Luis Rubiales. "Todos los encuentros se realizarán sin afluencia de público dadas las obligadas normas de cumplimiento que nuestras administraciones han decidido implementar por las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos", continua el comunicado. Estas eliminatorias a partido único se disputarán en julio, siempre y cuando lo permita la evolución de la pandemia y las autoridades sanitarias. El FC Cartagena, líder del Grupo IV, competirá en la ronda de campeones, por lo que si supera esa primera eliminatoria, tendrá plaza en Segunda División. Sus rivales serán el Castellón, el Atlético Baleares o el Logroñés. Por su parte, el Yeclano participará como cuarto y se enfrentará a un segundo. Se podrá empezar en un principio al Ibiza, a la Cultural Leonesa o al Barcelona B.

Como habrá ascensos y no descensos, la Segunda B será ampliada hasta los cien equipos. Según informa la Federación, la próxima temporada 20-21 se crearán cinco grupos de veinte conjuntos cada uno. LaRFEF también indica que la siguiente campaña será de transición, preparándose una reestructuración para la 21-22. "Terminada la temporada 20-21, y una vez aplicados los ascensos y los descensos de Segunda, se creará una nueva categoría con su propia competición en la 21-22 entre Segunda A y Segunda B con dos grupos de 20 equipos", continua la nota, sin dar más detalles.

Como lo normal es que esta propuesta sea aprobada el viernes, el FC Cartagena y el Yeclano tendrán que prepararse para disputar los play off exprés. A partir de finales de mayo, según el protocolo elaborado por el Gobierno, los equipos del fútbol no profesional ya podrán volver al trabajo, aunque con entrenamientos en solitario. Posteriormente se irán dando pasos hasta que se regrese a la normalidad. Con la vuelta al trabajo de los conjuntos de Primera y Segunda División, el fútbol ha iniciado su propia desescalada. Según informa la Federación, "los play off exprés comenzarán dos o tres semanas después de que se reinicie la vuelta de la liga profesional".

Real Murcia y UCAM, vacaciones adelantadas

Los que verán adelantadas sus vacaciones son el Real Murcia y el UCAM Murcia. Al darse por concluida la liga regular, tanto granas como universitarios, octavos y décimos respectivamente, no volverán a jugar en lo que resta de campaña. Ambos equipos podrán empezar ya a planificar el siguiente curso.



Los cuatro primeros del Grupo XIII, al play off exprés

Los ascensos de Tercera a Segunda B también se decidirán con un play off exprés. El formato permitirá que un equipo murciano salte sí o sí de categoría. Y es que para evitar desplazamientos y problemas de salud, la Federación Española ha decidido que los cuatro primeros de cada grupo se enfrenten entre sí, luchando por una plaza de ascenso. Así, el Lorca Deportiva, el Pulpileño, el Mar Menor y el Mazarrón pelearán entre ellos por un billete a la división de bronce.

Esta fase final tendrá dos eliminatorias. En las semifinales el Lorca Deportiva se enfrentará al Mazarrón y el Pulpileño al Mar Menor. Los dos equipos ganadores se encontrarán en la gran final, que es donde se decidirá quién es el nuevo equipo de Segunda B. "Estas eliminatorias se llevarán a cabo en dos fines de semana consecutivos", informa la Federación.

Un equipo de cada uno de los dieciocho grupos dará el salto a la división de bronce. Además, "la Federación adjudicará dos plazas más entre los primeros clasificados que no hayan ascendido", lo que no se explica es qué criterios se seguirán.