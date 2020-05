Defensa con alma de goleador

Tercera División. El fútbol está paralizado en todos sus escalones. Los profesionales podrán volver hoy a realizar entrenamientos individuales, pero otros muchos tendrán que esperar. Ese es el caso de Pedro Ángel, jugador del Muleño que estaba viviendo una gran temporada. Pese a ser defensa central, había marcados seis goles.

Los futbolistas de Tercera División son algunos de los grandes olvidados de toda la situación desencadenada por el coronavirus. Mientras que se habla mucho de qué ocurrirá en Primera, Segunda y Segunda B, ellos están desamparados. La gran mayoría no vive de jugar al fútbol, pero sí que ha convertido este deporte en un estilo de vida. Ese es el caso de Pedro Ángel Ramírez Susarte, un muleño de 24 años de edad que estudia Magisterio y que estaba viviendo una temporada para enmarcar. Después de sufrir varias lesiones que habían cortado su evolución, estaba en su mejor momento este defensa central con alma de goleador, autor de los dos goles que dieron a su equipo esta temporada el único título de su historia, la Copa Federación, en una final donde derrotaron los muleños contra todo pronóstico al Mar Menor. «Siempre he marcado goles, pero este año la suerte me estaba acompañando», dice un futbolista que pasó por el Real Murcia juvenil, UCAM, Estudiantes y Lorca FC, contabilizando ya siete campañas en Tercera pese a su juventud. «Estaba muy bien, había marcado seis goles pese a ser central y ahora se ha frenado todo, pero el miedo que tenemos tanto mis compañeros como yo es que quede en el olvido la temporada que estábamos haciendo», afirma.

El Muleño no estaba en puestos de play off, pero los tenía al alcance de la mano: «Estábamos en mitad de la tabla y con los filiales delante nuestro. Teníamos opciones de jugar la promoción, pero habrá que aceptar la decisión que se tome», dice un futbolista que está afiliado a la AFE, pero por los contratos que tienen en Tercera, donde la gran mayoría solo cobra una dietas por desplazamiento, «estamos desprotegidos. Además, esto va para largo y veremos a ver la decisión que toman».

Pedro Ángel también está viviendo de lleno la problemática que se ha suscitado en el fútbol base, ya que él entrena a uno de los equipos del Muleño: «Nos dijeron que se daba por suspendida la liga por esto, pero los de Tercera continuamos entrenando antes de decretarse el estado de alarma porque jugábamos el siguiente fin de semana, pero el viernes nos enviaron a nuestras casas. Todos estamos entrenando por nuestra cuenta, pero empezamos a desesperarnos, ya que no es lo mismo hacerlo telemáticamente. A los que nos gusta el fútbol y el balón, eso no nos llena».

El muleño ha tenido una carrera marcada por las lesiones que había dejado atrás: «Estando en el Real Murcia juvenil me rompí la tibia justo cuando me llamaron para hacer la pretemporada con el primer equipo, que militaba en Segunda. Tardé un año en recuperarme, regresé al Muleño y cuando mejor estaba me fui al filial del Lorca FC, en Tercera y con el primer equipo recién ascendido a Segunda, pero allí me rompí el ligamento cruzado y al año siguiente estuve recuperándome en el UCAM Murcia. Como no tenía ficha me fui al Estudiantes. Después de sufrir pequeñas lesiones originadas por descompensaciones, este año estaba muy bien y con más ilusión, pero todo se vio frustrado por el virus», comenta con resignación.