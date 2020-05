El CSD no se opone a que se reanude el fútbol en Segunda B

El FC Cartagena y el Yeclano, pendientes de si finalmente hay un play off exprés

Cuando Luis Rubiales dio un volantazo a sus intenciones para proponer el cierre exprés de la temporada en Segunda B con un play off de ascenso y sin descensos, la Federación Española dijo atender a las instrucciones del Consejo Superior de Deportes, que no era partidario de que en la crisis sanitaria actual volviese el fútbol profesional. Varias semanas después, algunas fuentes insisten en que la RFEF, que sigue sin pronunciarse sobre cómo va a proceder respecto a la división de bronce y a la Tercera División, podría optar por no reanudar la competición y premiar con el salto de categoría a los líderes. Los clubes, que no podrán volver a entrenar hasta mediados de mayo, siguen a la espera, ya que la decisión que se tome no dejará contento a todo el mundo. Será a finales de esta semana cuando se espera que se pronuncie la Federación, pero el Consejo Superior de Deportes ha emitido un comunicado en el que no se opone a la vuelta del fútbol profesional.

Aunque se esperaba un Real Decreto que protegiera a las federaciones de posibles demandas de los clubes que se sintieran perjudicados, finalmente el CSD simplemente ha elaborado un escrito de recomendaciones que afecta a todas las federaciones deportivas y en el que deja en manos de estas la decisión final. En una resolución firmada por la presidenta, Irene Lozano, el CSD ha publicado recomendaciones a las federaciones deportivas españolas, entre las que figuran que sean las comisiones delegadas de las federaciones las que asuman la competencia para resolver si las ligas regulares no profesionales que no se hayan dado por finalizadas "deben o no reanudarse".

Con este documento en la mano, la Federación Española de Fútbol tiene potestad para decidir cómo se procede, pero el Consejo Superior de Deportes en ningún momento impide que se vuelvan a reanudar las competiciones por motivos de salud. Esto podría reforzar la idea de la Federación de no dar por concluida la temporada y que por lo menos los ascensos se ganen sobre el terreno de juego en un play off exprés. FC Cartagena y Yeclano son los dos clubes murcianos de Segunda B que más pendientes están de la decisión que se tome en Las Rozas, y es que de organizarse una fase de ascenso, ambos tendrán plaza asegurada. Los primeros jugarían como campeones. Si finalmente se decide cerrar la temporada y que asciendan los cuatro primeros, entonces el Cartagena obtendría el premio sin necesidad de competir. Sin embargo, a Real Murcia y UCAM también les afectará la decisión final. Si como se espera se dará por concluida la liga regular, sus jugadores empezarán oficialmente las vacaciones ya que no volverán a saltar este curso al terreno de juego. Además, de cara al futuro, ambos equipos tendrán que adaptarse a una nueva estructura de la competición. Al no haber descensos, el próximo curso la Segunda B contará con 98 equipos.

En el supuesto de que se vayan a reanudar tendrán que determinar la fecha y el formato y, en el contrario o no ser posible su conclusión, la clasificación, especialmente los equipos ganadores, ascensos y descensos para la próxima temporada 2020-21.

Asimismo, las comisiones delegadas se encargarán de cualquier aspecto vinculado con el ámbito deportivo y competicional que afecten a las ligas regulares ante posibles incidencias por la situación generada por la crisis de la COVID-19.

"Dichas disposiciones serán motivadas y se adoptarán, y debidamente publicadas para su general conocimiento, sin perjuicio de sunotificación a las entidades que resultasen interesadas o afectadas porlas mismas. Las mismas se acordarán atendiendo a criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos", indicó el CSD en una nota.

Contra estas decisiones de las comisiones delegadas cabrá presentar un recurso de alzada ante el CSD, y frente a la resolución firmada por Irene Lozano, con fecha de 30 de abril, se podrá acudir a la vía contencioso-admnistrativa en el plazo de dos meses.