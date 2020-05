Alejandro Valverde no descarta seguir un año más en el ciclismo

Alejandro Valverde Belmonte, en una entrevista en Instagram en el canal oficial de su equipo, el Movistar Team, ha desvelado no descarta alargar hasta 2022 su carrera deportiva -tenía planificado retirarse en 2021- después de este parón que está viviendo el ciclismo y el deporte mundial por el coronavirus. Casi al final de la charla, en la que ha realizado un repaso a su carrera deportiva, ha declarado que "después de todo lo pasado, que no nos han dejado correr este año por las circunstancias de la pandemia, ya no sé si 2021 será mi último año como profesional", ha dicho el campeón del mundo, que tiene contrato hasta el próximo año aunque en su renovación se estipuló que al menos en 2022 y 2023 seguiría vinculado a la estructura del Movistar Team en otras funciones. Pero Valverde ya no lo tiene claro: "No puedo asegurar que no siga más allá de 2021 y que hable con Eusebio Unzúe para alargar otro año más mi carrera deportiva", ha reiterado el ciclista murciano.



Valverde se ha involucrado de lleno en la campaña a favor de Cruz Roja sorteando la bicicleta con la fue campeón del mundo: "Claro que me da lástima desprenderme de ella, pero es para una buena causa en la que tenemos todos que colaborar".





Asimismo, se ha congratulado delque este año ha incorporado también equipo femenino en las categorías cadete y júnior, y no ha ocultado que está deseando volver a entrenar con normalidad con ese grupo de amigos que forma la grupeta de Murcia. En cualquier caso, ay también ha participado en entrenamientos que han congregado de forma virtual a más de seis aficionados al mundo del ciclismo.Alejandro Valverde,echa de menos haber tenido un mes de abril mucho más ajetreado, con la participación en las clásicas, y ha dicho que la temporada 2020, que está planificado que se concentre a partir de finales de agosto, será diferente. Su objetivo sigue siendo estar bien en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora se disputarán en 2021, aunque no ha desdeñado el circuito que este año tendrá el Campeonato del Mundo. Después de ganar ese título en 2018, no oculta que ya no es una obsesión para él, pero que le sigue haciendo la misma ilusión ganarlo.