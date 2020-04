El Murcia Club de Tenis, candidato a acoger un torneo del nuevo circuito de la Federación

La Federación Española de tenis (RFET) ha decidido crear circuitos nacionales para apoyar a los jugadores y llevar el tenis a los clubes de todo el territorio nacional, siempre y cuando las restricciones impuestas por el Gobierno así lo permitan.

La iniciativa está avalada por los jugadores top-100 nacionales y para ello «ha aprobado un presupuesto extraordinario de 600.000 euros para reforzar la competición a nivel nacional en categorías masculina y femenina».

«Esta serie de torneos nacionales solo se celebrarían mientras los torneos internacionales liderados por ATP, WTA e ITF no se reanudasen, y la presencia de público estaría sujeta a las normas dictadas por el Gobierno de España», informa la Federación.

Entre los candidatos a acoger uno de esos torneos está el Murcia Club de Tenis, quien ya tuvo que suspender la celebración de un campeonato Challenger durante la Semana Santa. El presidente de la entidad, Antonio Saura, recibió hace unos días una llamada del máximo mandatario de la Española, Miguel Díaz, para ofrecerle esta posibilidad y ha aceptado llevarlo a cabo en caso de darse las circunstancias propicias para ello.

Para los jugadores y jugadoras situados en el Top-100 de los ránkings mundiales ATP y WTA se creará un circuito nacional de seis pruebas con cuadros de ocho jugadores/as a disputarse en viernes, sábado y domingo.

Los jugadores y jugadoras situados del puesto 90 al 500, contarán con 12 torneos nacionales (circuito IBP) para los que se aumentan los premios y se beca a los jugadores por cada participación. En este caso hay dos tenistas de la Región, el joven Carlos Alcaraz y Alba Carrillo.

Los jugadores de la selección española de tenis, vigentes campeones de la Copa Davis, han mostrado su apoyo a esta iniciativa. «La Federación ha tenido una iniciativa magnifica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país. Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis», dijo Roberto Bautista.