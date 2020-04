"Hasta la gente bien preparada debe volver a correr con el freno de mano"

La fase de desconfinamiento comenzó dejando salir a los niños y se completará el sábado permitiendo a todos hacer deporte al aire libre durante una hora y de forma individual. Los entrenadores personales cobran ahora una gran importancia, ya que hace falta realizar una readaptación para evitar las lesiones. Borja Rubio, santomerano que es preparador físico y entrenador de numerosos deportistas de la Región, lanzó ayer, a través de los encuentros en Instagram de La Opinión, varias recomendaciones, pero el básico fue que «hay que hacerlo con cabeza», explicó.

«Las personas que están asesoradas lo tienen más fácil porque les habrán recomendado cómo tiene que ser esa vuelta, pero no podemos generalizar porque el entrenamiento es individual. No es lo mismo haber estado todos estos días sin hacer nada que haber realizado entrenamientos de fuerza o yoga, mientras que otros no han hecho nada porque han estado de bajón. Por ello hay que aplicar el sentido común», recalcó el murciano, un especialista también en trabajo online de preparación, quien puntualizó que «incluso a gente que tiene una buena condición física, le hemos puesto el freno de mano. Debemos ir con cabeza porque la lesión no solo viene por la intolerancia de los tejidos, sino también por el estrés y la ansiedad de volver a salir. Realizar un buen calentamiento para quien no tiene ningún tipo de asesoramiento es esencial porque hay que ver qué has hecho durante el confinamiento y los últimos seis meses, porque si nunca has corrido, no tiene ningún sentido salir ahora a correr, pero si has hecho actividades diferentes como yoga o relajación, debes ir con el freno de mano. No empezaría corriendo, sino trotando porque tenemos una hora y solo podemos hacerlo a un kilómetro de casa. Yo recomendaría empezar andando porque si no has hecho nada de carrera durante el confinamiento, hay que adaptar el nivel muscular para soportar la carga. Después, conforme vayan transcurriendo las semanas, se podrá ir subiendo la carga», recomendó.

Borja Rubio, que tiene 30 años y practicó fútbol, carreras de orientación y voleibol hasta su adolescencia, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y especialista en prevención de lesiones. Por ello, recalcó durante el encuentro que «hay que ver qué tipo de entrenamiento ha hecho cada uno durante el confinamiento, ya que si no han hecho algo que imite la carrera, sería algo arriesgado no empezar de cero porque la balanza del riesgo-beneficio está descompensada». De igual modo, señaló que «puede ser más interesante un entrenamiento de calidad de 20 minutos que hacer grandes tiradas de kilómetros». De hecho, a sus deportistas les ha indicado que la primera semana se la tomen con calma, que «hagan series pero de baja calidad y sin pasarnos».

Otra circunstancia que habrá que tener en cuenta es la distancia de seguridad que habá que guardar a la hora de hacer deporte al aire libre. «No se sabe la capacidad de contagio que vamos emitiendo del virus al correr, pero ante todo hay que tener máxima seguridad», para puntualizar que «hay estudios que dicen que debe guardarse una distancia diez metros entre corredores. No es por ser alarmista, pero hay que llevar mucho cuidado, hacer ejercicio con cabeza porque no podemos llenar las urgencias con cosas secundarias porque nuestros sanitarios están para otras en estos momentos y sería ser muy egoísta».

Borja Rubio entiende que las mascarillas van a ser necesarias para hacer deporte: «Ya existen para realizar entrenamientos de altitud. Son mascarillas que limitan la cantidad de oxígeno que entra en los pulmones. No van a diferir mucho de las que llevan los sanitarios e imagino que se podrán lavar. Ya he visto a deportistas de otros países haciendo deporte con mascarillas como llevan nuestros sanitarios y algunas marcas deportivas ya están trabajando en su comercialización», terminó diciendo.