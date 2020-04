Michael Robinson 'entrenó' al Lorca Féminas

Caos Fútbol Club fue uno de los programas que realizó para Movistar Michael Robinson junto a Raúl Ruiz. En 2018, ambos se fijaron en el Lorca Féminas, al que siguieron durante una semana en vivo. El equipo de la Ciudad del Sol militaba entonces en la Segunda División y con anterioridad había llegado a disputar un play off de ascenso a la máxima categoría. Las lorquinas no estaban en un buen momento cuando el británico y el riojano compartieron varias jornadas de entrenamientos. El principal problema del equipo es que no hacía goles. Le faltaba competir y el programa también recurrió al entrenador José Ramón Sandoval, ex del Rayo Vallecano, entre otros equipos, para echarles una mano, así como al delantero brasileño Julio Baptista.

El Lorca Féminas solo había conseguido una victoria en siete jornadas porque sus delanteras no acertaba en la finalización pese a contar con jugadoras de gran calidad en el ataque.

Una entrevista a Blasa Ruiz, capitana y una de las fundadoras de la entidad, así como a patrocinadores del club convirtieron en Caos Fútbol Club en un programa de referencia para el fútbol femenino. El espacio, de casi una hora de duración, concluyó con la imágenes del encuentro Lorca Féminas-Aldaia que concluyó con 0-3.