"Seguiremos celebrando los goles abrazando a nuestras compañeras"

El STV Roldán ha conmemorado desde el confinamiento el primer aniversario de su título de campeón de Europa de clubes. Hace justo un año, el equipo que capitanea en la pista la internacional cartagenera Mayte Mateo, conquistaba en San Javier el trono continental. La cierre de La Palma fue la protagonista ayer de los encuentros en Instagram de La Opinión, donde dejó claro que ve complicado que la liga de Primera División de fútbol sala se pueda reanudar: «No creemos que pueda continuar la liga porque terminaba en mayo y sería alargarla a julio, un problema para los clubes. Creo que se cancelará el resto de campaña regular, que se jugará un play off entre los cuatro primeros y la Copa», dijo.

La jugadora del STV Roldán acababa de salir de una lesión que le había impedido jugar durante toda la temporada cuando se paralizó la competición: «A la semana siguiente de reaparecer y de jugar el primer partido, ocurrió esto. He tenido mala suerte, pera hay que seguir trabajando». Ahora anhela poder salir al menos a la calle a correr y ayer sintió envidia de los niños, pero «han salido un montón de familias y de gente, y veremos a ver si por eso no se alarga esta situación. Tenemos que ser un poco más responsables y no salir todos de golpe», pidió la internacional.

También hay muchas incógnitas sobre la vuelta a la normalidad, si será posible, por ejemplo, seguir viendo imágenes de abrazos después de un gol: «Va ser complicado volver a la normalidad, pero celebrar un gol y no poder abrazar a una compañera es algo que no va a ocurrir. Al principio se supone que se jugará a puerta cerrada, pero eso de celebrar un gol y no poder abrazar a una compañera no sucederá», dijo.

«Desde bien pequeña soñaba con ser jugadora profesional», reconoció a las preguntas de los usuarios de @laopiniondemurcia la cierre, quien dio sus primeros pasos en el fútbol sala en el Codelpa de La Palma. Llegar a la selección fue «cumplir un sueño, algo que me hizo muy feliz», al igual que ese título de campeona de Europa con España, «un recuerdo que tendré presente porque el grupo que hicimos fue impresionante. Además, el título llegó un día antes de mi cumpleaños». En cualquier caso, Mayte ha vivido fuertes sensaciones en su carrera: «En estos últimos tres años he vivido momentos muy bonitos, como fue ganar la liga con el Roldán y la victoria que logramos ante el Navalcarnero en el último segundo», recordó.

La capitana del equipo roldanense considera a su club como «muy familiar» y aprovechó el encuentro para animar a sus seguidores a «crear una peña. Tenemos la Marea Naranja, que aprieta mucho y que es una gran afición». De hecho, en muchas ocasiones se ha quedado el pabellón de Roldán pequeño: «El club está intentado que se amplíe y pongan más gradas porque va mucha gente», desveló.



Balonmano playa, baloncesto, tenis...

Mayte Mateo, que estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la UMU, también ha practicado a lo largo de su vida otros deportes: «Hice baloncesto y tenis de pequeña, pero hace tres o cuatro años me metí en el balonmano playa cuando acabó la temporada», recordó, para asegurar también que en el futuro le gustaría ser entrenadora, aunque ya está haciendo sus pinitos con los equipos infantil y juvenil del Roldán.

Por último, desveló sus rituales antes de los partidos: «Me gusta salir del vestuario la última, y tras saludar a la última oponente, doy dos saltos y salgo corriendo para la portería», desveló.