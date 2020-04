"Tengo recopiladas seis mil noticias de Alejandro Valverde encuadernadas en veinte libros"

José Romero Ortuño (La Matanza, 16 julio de 1964) es un rostro muy popular en el mundo del ciclismo. En su casa tiene un museo de Alejandro Valverde, quien acaba de cumplir 40 años. Lleva recopiladas más de seis mil noticias sobre el campeón del mundo recogidas en veinte libros. También colecciona maillots y ha elaborado un documental que ha publicado en Youtube. Trabaja como administrativo para Gima Desarrollos, Supermercados Mariola y Sismoti.

¿De dónde viene su afición por el ciclismo?

La primera persona que hizo que me gustase el ciclismo fue Perico Delgado y después, Miguel Induráin, que fue con quien me decidí a recopilar artículos y a seguir este deporte mucho más, algo que antes no hacía.

Y eso de seguir a Valverde, ¿desde cuándo?

Eso fue en 2001, cuando me enteré por la prensa y por la radio que había un vecino de Murcia, un tal Alejandro Valverde, que había sido campeón de España sub-23 en León. Y a partir de ahí, no sé por qué, empecé a seguir su carrera porque me generaba buenas sensaciones. Y no me equivoqué porque estamos en 2020 y sigo.

¿Recopila todas la noticias de prensa?

Sí, de prensa, de internet, de revistas de ciclismo€ He estado suscrito a Meta2Mil, Ciclismo a Fondo y otras muchas. Empecé sin querer, pero como no paraba de conseguir éxitos, nunca he desconectado. He tenido momentos de flaqueza, de decir que no podía seguir porque lleva mucho tiempo y dedicación, pero el propio Alejandro ha sido quien me ha ayudado a que siga.

¿Y cómo lo hace?

Hago memorias anuales que encuaderno y ordeno por un orden cronológico de todas las carreras en las que participa, incluso de noticias más personales.

¿Ha llegado a calcular cuánto tiempo le lleva eso?

Lo hago por las noches, después de trabajar, pero el tiempo que empleo no te lo puedo decir. Sí que te puedo decir que tengo recopiladas 6.000 noticias de Alejandro Valverde. En concreto, tengo 18 libros, que son anuales desde que es profesional, y de antes del 2003, cuando aún era amateur, tengo otros dos.

¿Solo sigue a este ciclista?

Bueno, anteriormente también hice una memoria de Pedro Delgado y otra de Miguel Induráin que entregué a ellos. Después me aficioné con los ciclistas murcianos. Hice de Ignacio García Camacho, de Cieza, de Jesús Montoya, de Cabezo de Torres y que fue el primer murciano que subió a un podio de la Vuelta en 1992, y después me centré en Valverde, pero como no me deja tiempo para más, no he podido hacer de otros.

¿Es aficionado al ciclismo o fan de Valverde?

Me decanto más por ser aficionado a Valverde que al ciclismo. Y aunque haya gente que piense que no soy objetivo, solo hay que ver el ránking histórico de ProCyclingStats, que dice que es el séptimo ciclista de la historia, por delante incluso de Miguel Induráin.

¿Y qué hará cuando se retire?

Pues lo tengo ya pensado también y estoy trabajando en ello. Estoy haciendo un resumen de toda su vida deportiva, que ya tengo más o menos preparado, y estoy escibiendo un libro donde utilizo muchas imágenes de su vida. Va a tener unas 250 páginas y voy a conseguir que Salva Espín, que es vecino de Alejandro, me haga una portada de Valverde somo superhéroe.

¿No le ciega la pasión?

Sí, puede ser. De hecho, mis hijas algunas veces me han llegado a preguntar si quiero más a Alejandro que a ellas por la dedicación y el tiempo que me lleva esto. No es solo recortar el artículo de prensa, hay que pegarlo y ordenarlo, y gracias a que internet hace ahora las cosas más sencillas€.

Bueno, pero salen más noticias.

Pero tengo muchas más vías de acceso a las noticias, aunque las principales son dos amigos, Andrés, de Confitería Mati de Llano de Brujas, y Juan, del Mesón Acueducto de La Matanza, que me guardan la prensa desde hace veinte años. Más de un vecino, cuando me ve salir todas las semanas cargado de periódicos debajo del brazo, dirá que estoy loco o que el papel es para encender la lumbre. Y además, en su día, el fotógrafo Guillermo Carrión 'El Algarrobo' me facilitó muchas imágenes de sus inicios. Algunas de ellas no las tiene ni la familia.

¿Hay algún artículo que guarda con más cariño?

Artículo no, pero el documental Un año de Arcoíris sí porque incluso colaboré. Se acordó de mí Antonio Sánchez, el representante de Alejandro, y Mónica Marchante estuvo en mi casa haciéndome una entrevista.

¿Cree que se retirará finalmente en 2021?

Creo que sí, pero alguna alegría todavía nos va a dar y podría ser importante, como los Juegos Olímpicos, aunque la gente joven viene con mucha fuerza y está tratando de hacerse hueco. Alejandro ya ha hecho bastante, yo creo que el palmarés ahí está.

¿Ha ido a carreras con la excusa de seguirlo?

Claro. Por ejemplo, en 2018 fui a la Lieja-Bastogna-Lieja, y gracias a Natalia, su mujer, estuvimos en la zona VIP. En 2016 hicimos un viaje de familia y coincidió, por casualidad, con las fechas del Tour de Francia, y en 2019 estuve en el Mundial de Yorkshire.

Vamos, que engaña a su familia para ir a carreras.

Claro, pero al mismo tiempo hacemos excursiones y viajamos. Posiblemente, si no fuera por esto no habría ido yo a Bélgica a la Lieja. Y en el Tour de 2016 estuvimos en los Campos Elíseos y acabó el sexto. Esta temporada se puso el reto de correr las tres grandes vueltas y estuvo a punto de conseguir un récord, que consistía en ser 'top ten' en las tres, pero en la Vuelta, el último día tuvo un problema y acabó duodécimo.

¿Cuánto dinero le cuesta esta afición?

Cuesta porque al margen de las fotocopias y las encuadernaciones, tengo una colección de maillots. Alejandro me ha dado alguno y su padre, Juan, también me ha ayudado, al igual que Pepe Tortosa, pero muchos de ellos los he tenido que comprar.

¿A bote pronto, sin mirar nada, me puede decir cuántos récords tiene en el ciclismo mundial?

Es el ciclista que tiene más Lieja, también cinco Flecha-Valona, las mismas que Eddy Merckx. Tiene cinco ránkings mundiales, los mismos que Sean Kelly, que es algo que la gente no valora pero que tiene mucha más importancia porque prima la regularidad. El campeón del mundo es una carrera, pero esa clasificación quiere decir que es el más completo. Además, siete medallas en mundiales y el más relevante para mí es que es el ciclista con más podios en la Vuelta a España, donde suma siete.

¿Y a qué maillot le tiene más cariño?

El amarillo de la Vuelta a España de 2006 pese a que fue una carrera que no ganó pero acabó en el podio. Y también otro jersey de líder de 2008, cuando ganó el prólogo del Tour y, por supuesto, el de campeón mundial. Pero también tengo una colección de pancartas y otra de bicicletas en miniatura.