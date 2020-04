Fallece Aurelia Marín, la superabuela del atletismo murciano

Aurelia Marín Ramón era la superabuela del atletismo regional. Una pionera, una mujer que rompió moldes, que viajó por todo el mundo para competir cuando ningún máster murciano lo hacía. A los 87 años de edad, falleció en el hospital de La Arrixaca por una enfermedad que arrastraba desde hace un tiempo. Ya no acudirá a las pistas de atletismo con una maleta cargada de ilusión y repartiendo sonrisas a todo el mundo, pero su recuerdo, imborrable, estará siempre presente por esa vitalidad que transmitía a quien tenía la oportunidad de disfrutar de un rato de charla con ella.

Aurelia Marín, madre de doce hijos y abuela del velocista murciano Sergio López Barranco, comenzó a practicar el atletismo a los 50 años de edad y se convirtió en una de las deportistas más laureadas de la Región. En julio de 1995 realizó su estreno en un Campeonato del Mundo. Su economía no daba para mucho -trabajaba como limpiadora en el ayuntamiento de Murcia-, pero logró viajar hasta Estados Unidos con las 250.000 pesetas que logró a través del Club de Veteranos de Murcia, varios amigos y José Moreno, de CajaMurcia. Su debut mundialista fue sonado, puesto que logró una medalla de oro en lanzamiento de peso y otra de plata en 100 metros. Entonces decía que llevaba "veinte años trabajando de limpiadora y entreno un día sí y otro no, y cuando hay competición a la vista, todos los días. Siempre se puede sacar media hora si se tiene la voluntad suficiente. Desde que hago deporte me encuentro estupendamente. Además, he tenido la suerte de no sufrir lesiones", decía en una entrevista en La Opinión.

En su domicilio, siempre bien ordenados y limpios, se acumulan trofeos conquistados en Campeonatos de España, Europeos y Mundiales. Uno de esos premios era uno al que guardaba un gran cariño, ya que en la temporada 2012-2013 fue distinguida con el galardón a la Mejor Atleta Veterana de la Federación Murciana, que pudo compartir con sus nieto, que por entonces ya era un prometedor atleta.

Aurelia Marín era madre de una gran saga de atletas. Fueron sus hijos los que la animaron a competir. Gracias a ellos pudo disfrutar de innumerables experiencias y de viajar por países como Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Australia, Puerto Rico, Dinamarca e Italia, entre otros. Juan Jesús, quien fue marchador internacional en categorías inferiores, y Sebastián Barranco son alguno de los hijos de esta incansable luchadora que han destacado en sus carreras atléticas. Ahora lo está haciendo Sergio López, el pupilo de Juan Carlos Abellán en el Nutribán Alcantarilla, quien despedía a través de su cuenta en Facebook a Aurelia escribiendo que "ha sido y será uno de los referentes del atletismo femenino de la Región de Murcia, consiguiendo títulos nacionales y mundiales en Master. Es y será nuestra súper abuela. Nuestro más sentido pésame a la familia Barranco. Una estrella más ilumina el cielo".