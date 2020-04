"A los futbolistas nos están dejando un poco al margen en la toma de decisiones"

Aprovechando el parón obligatorio que ya se prolonga más de un mes para hablar con uno de los futbolistas más importantes dentro de la plantilla del Elche CF: Gonzalo Verdú. El cartagenero marchó hace tres temporadas hacia tierras ilicitanas y poco a poco se ha ido convirtiendo en el estandarte de uno de los equipos más importantes del sureste español. Es el capitán del Elche, y ya ha jugado más de una centena de partidos con el equipo ilicitano, convirtiéndose en el tercer cartagenero en conseguirlo tras Emilio Esteban y Alfonso Melenchón.

Gonzalo afirma que se encuentra bien, aunque «no está siendo nada fácil». «Se está haciendo todo lo que se puede en cuanto a entrenamiento y alimentación. Por mediación del club nos han traído material como bicicletas estáticas o TRX. Cada uno, mediante el espacio del que dispone, intenta hacer el entrenamiento más completo posible. Estamos trabajando en grupo por videoconferencia. El trabajo está marcado por los preparadores físicos y los fisios. Hacemos mucho cardio con la bici, algún cambio de dirección que metemos dentro de los límites que el espacio nos permite o entrenamientos de fuerza», relata.

En estos últimos días la Primera y la Segunda División del fútbol español están de primorosa actualidad. La Federación Española de Fútbol y la Liga han llegado a un acuerdo para empezar a conversar sobre cómo y cuándo puede volver el fútbol, y además el Gobierno ha autorizado la realización de tests masivos para los futbolistas de las dos categorías profesionales del fútbol español. «Quieren hacer una prueba que esté cercana a esa fecha para que la información sea válida», añade Verdú. Además, piensa que se está dejando a los futbolistas de lado en la toma de decisiones: «A los futbolistas nos están dejando un poco al margen en cuanto a decisiones de protocolo. Creo que el futbolista debería estar en todas esas reuniones y esas decisiones, porque es parte principal del fútbol. Somos importantes porque los que estamos expuestos a cualquier cosa en el campo y en cada entrenamiento son los futbolistas. Me gustaría que fueran medidas consensuadas con todas las partes implicadas».

La vuelta a los entrenamientos será paulatina y controlada, de tal manera que no haya contactos entre jugadores. «Desde la fecha del inicio del entrenamiento hay dos fases, en las que son todo entrenamientos individuales y no hay contacto entre jugadores ni trabajadores», advierte el defensa franjiverde. Además, hay un periodo de dos semanas en la que Gonzalo Verdú piensa que se pueden tomar decisiones: «Creo que esas dos semanas es tiempo para valorar la vuelta a la competición. Eso va a ir marcando cuando se pueda volver a entrenar de forma colectiva, y a partir de ahí hay que ir mirando la fecha de reinicio de la competición».

El ambiente en el vestuario del Elche, asegura Verdú, no es de miedo sino todo lo contrario. Hay ganas de volver a jugar: «Yo creo que hay más ganas que miedo. Cuando nos garanticen una serie de medidas y nos dejen claro lo que tenemos que hacer, volveremos a nuestro puesto de trabajo». El central cartagenero también añade que tanto él como todos sus compañeros desean volver a competir: «Todos los futbolistas queremos competir, y tampoco queremos adelantarnos a nadie, porque somos personas normales. Lo único que queremos es volver a entrenar al aire libre y competir cuando sea posible».

En estas últimas semanas estamos viendo una impresión generalizada en la que se está deshumanizando a los futbolistas. El futbolista parece que no debe tener sentimientos, ni miedos y ser resistente a todo. Gonzalo Verdú indica sobre esto que «a nivel social, diga lo que diga el futbolista, nos va a caer palos por todos lados. En la situación en la que estamos todavía no hemos abierto la boca y se nos está dando por todos lados. Nosotros intentamos no entrar ahí. No creo que sea el momento de reprochar nada a nadie y menos al futbolista, estamos intentando hacer nuestro trabajo y defender nuestros intereses. Está claro, y lo hemos dicho muchas veces, que lo más importante de todo es la salud. Hasta que no esté todo un poco más controlado no es nuestra idea jugar».

Las intenciones de la Liga es retomar la competición y acabar las 11 jornadas que quedan por jugarse. Verdú afirma que cuando se paró la competición, el Elche estaba en «muy buen momento». El equipo de Pacheta ganó al Rayo Vallecano de Paco Jémez por 2-3 en Vallecas dejando muy buenas sensaciones: «Justo se corta la liga en la semana que ganamos en Vallecas, ampliamos la ventaja con el séptimo a cuatro puntos. Ya eran dos partidos para perder esas posiciones que te dan derecho a play off.». Además, añade que «cuando vuelva la competición será una liga nueva de 11 partidos».

El ex del FC Cartagena está convencido de que lo que se consiga, quiere conseguirlo en el campo: «Lo que todos los jugadores queremos es acabar la competición para que los resultados sean por méritos deportivos y se juegue en el campo todo lo que se tenga que decidir».

Aunque los partidos sean a partir de ahora a puerta cerrada y ya no se pueda escuchar a la hinchada del Elche cantar el 'Aromas Ilicitanos' antes de cada partido, Gonzalo Verdú tiene claro que «hay que pasar este trago como sea para valorar mucho más lo que teníamos. Este tiempo pasará y cuando volvamos, volveremos para disfrutarlo más todavía».