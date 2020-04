El fútbol regional, en vilo por los test

El fútbol regional mira a Madrid, donde se está librando el partido para la vuelta a la competición. Ayer sufrió un revés, porque mientras que Sanidad aplazó la realización de los test del coronavirus a las plantillas y cuerpos técnicos de Primera y Segunda División. Mientras que los clubes de la Liga de Fútbol Profesional no tengan el visto bueno, el resto no podrán dar ni un paso.



Mientras que la Federación Española sigue los debates para implantar un play off exprés en Segunda División B que llevaría a FC Cartagena y Yeclano Deportivo a luchar por el ascenso, más arriba sigue la situación paralizada. La LFP tenía intención de comenzar a hacer estas pruebas del coronavirus a los futbolistas la próxima semana para volver cuanto antes a los entrenamientos y poder reanudar la competición. Ahora queda a la espera de que de las autoridades sanitarias pongan fecha para el comienzo de los entrenamientos.

Esta comunicación se produce después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmara ayer, tras el Consejo de Ministros, que los test deberán hacerse bajo criterios médicos y en el orden que marquen las autoridades sanitarias.

«Hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las PCR e indica también que todas aquellas entidades públicas y privadas que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico de cualquier tipo, sean PCR o sean pruebas de diagnóstico rápido, lo tienen que comunicar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónomica respectiva y también indica que los PCR tienen que hacerse bajo prescripción médica», argumentó el ministro Illa.

El ministro quiso asimismo «señalar el sentido de la responsabilidad en muchos profesionales del deporte, que han indicado que las PCR se tienen que hacer bajo criterios médicos y bajo el orden que establezcan las autoridades sanitarias». Los clubes tenían ya fijadas fechas para la realización de estas pruebas a principios de la próxima semana.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), a la que también están afiliados la mayoría de jugadores de Segunda B, remitió también dos nuevos escritos al ministerio de Sanidad y al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que confirmen si los clubes están autorizados a realizar test médicos a los jugadores antes de regresar a la actividad.



Las preguntas de la AFE

«Nuestra asociación subraya en sus escritos que los y las futbolistas están totalmente comprometidos con nuestra sociedad, y por ello plantea una simple pregunta al Ministerio y al CSD: '¿Nos pueden decir si están autorizados los clubes para realizar test antes de regresar a la actividad en estos momentos?'. Y si es así, '¿nos pueden indicar las autorizaciones a los efectos?», explicó el sindicato.

El colectivo de jugadores volvió a dirigirse al ministerio y al CSD en este sentido, después de haberlo hecho el pasado día 22, para trasladar «de nuevo la preocupación de los futbolistas sobre la vuelta a los entrenamientos y a la realización de test, entendiendo que esta decisión debe adoptarla el Gobierno».

Irene Lozano, presidenta del CSD ha insistido en estas últimas horas en que será el ministerio de Sanidad la autoridad que tomará la decisión de «cuándo» y «quiénes» accederán a los test para el regreso a la actividad de los deportistas españoles, en función de la evolución de la pandemia. El CSD informó de que iba a remitir al Ministerio de Sanidad un proyecto de protocolo sanitario para el retorno a los entrenamientos de los deportistas, del que no se han facilitado oficialmente detalles hasta que sea aprobado, modificado o dicho organismo se pronuncie.