«Alejandro Valverde está para correr el Tour y subir al podio»

El ciclista murciano Alejandro Valverde cumple mañana sábado 40 años de edad. Para conocer aspectos menos conocidos del corredor del Movistar Team, La Opinión ha realizado durante la semana dos ecuentros en Instagram con personas allegadas al corredor. Después de charlar con Ainara Hernando, periodista que escribió el libro Cuando fuimos los mejores, el segundo protagonista fue José Ramón Ramíguez Gilabert, conocido como 'El Jaba', profesor del Colegio Público Alejandro Valverde y amigo del deportista, con quien comparte entrenamientos en la conocida grupeta de Murcia.

Jaba, que es profesor de Educación Física, ha vivido muchos momentos con Valverde: «Empecé a hacer ciclismo en 1994. Tuve unos inicios un poco desafortunados en atletismo y después de un Campeonato de España de Cross, al ver que estaba a años luz la élite, decidí probar con el ciclismo y también practiqué triatlón», recordaba sobre sus inicios deportivos este profesor murciano que también fue piloto del ciclista paralímpico Miguel Ángel Clemente.



El secreto de la grupeta

La grupeta de Murcia, que nació a finales de los noventa, es uno de los secretos del elixir de la juventud de Valverde: «En los momentos top, en verano, llegamos a salir hasta 200 corredores. Hay algunos conductores que se echan las manos a la cabeza cuando se cruzan con nosotros porque se creen que se han metido en una carrera», explicó Jaba, quien admite que «ahí manda Alejandro Valverde, es quien lleva la batuta. Cuando quiere se va, pero luego espera hasta al último», para añadir también que después de tomar el café diario en Librilla, «la especialidad de Valverde es dejarnos tirados después de pasar por la cafetería. Cuando dice de dar un apretón, salen las tostadas por la boca», dijo entre risas. De hecho, ese ambiente de la grupeta considera que ha impedido que se vaya a otro sitio a vivir: «A él le gusta entrenar con su gente. Dejar Murcia para buscar otro lugar de entrenamiento y alejarse del aspecto social que tiene el ciclismo es lo que le frena», comentó.

Jaba sufrió un grave accidente entrenando del que se ha recuperado totalmente: «El día el 27 de noviembre de 2018 salí a entrenar a mediodía y un coche me arrolló. Yo no lo vi, solo noté un impacto muy fuerte y me vi saltando por los aires. Creía que había explotado la gasolinera por la que pasaba porque volé 37 metros. Me rompí la pelvis y la clavícula. Pasé momentos muy complicados en el hospital porque la fractrura era muy complicada y tuve que esperar ocho días para operarme. Cuando salí me veía en una silla de ruedas toda mi vida, pero Valverde puso a mi disposición a todo su equipo médico. Gracias a esa gestión me he recuperado perfectamente», recordó.

Jaba y su amigo Javi, conocido como 'El Saltitos', también particparon en la concentración previa al Mundial que ganó Valverde en 2018: «Nos presentamos en Sierra Nevada a Javier Mínguez y le dijimos que éramos unos ciclistas extraordinarios, que queríamos una oportunidad. El seleccionador no sabía quienes éramos, pero enseguida Alejandro les dijo que éramos amigos suyos y estuvimos entrenando con ellos esos días».

A Jaba no le cabe duda de que el parón por el coronavirus va a permitir a Valverde incluso prolongar su carrera deportiva hasta 2022 –inicialmente tenía previsto retirarse en 2021–: «Va a permitir seguir un añito más. Cada vez que tiene un parón, vuelve con las pilas cargadas, y por los vídeos que nos manda, si dijeran de correr mañana el Tour de Francia, no me cabe duda de que estaría ahí delante y haciendo podio. Cada vez lo vemos más en forma y musculado, y creo que este parón le va a permitir correr un añico más», vaticinó.

Jaba también contó durante el encuentro, que se puede ver en la cuenta en Instagram de La Opinión (@laopiniondemurcia), anécdotas como las vividas en un final de etapa donde se coló en un set de televisión con Perico Delgado y Miguel Induráin, así como un reportaje que realizaron dos periodistas japoneses a Valverde a los que el ciclista bautizó como Yamaha y Kawasaki.