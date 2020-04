La lenta desescalada del deporte

La ansiada desescalada ya se atisba en el horizonte, pero nada será como queríamos. No volveremos a la calle en desbandada, como deseábamos cuando empezó un confinamiento que se está haciendo excesivamente duro y está poniendo a prueba al deporte. El regreso a la actividad será gradual y en todos los escenarios se primará la salud sobre los intereses económicos. La Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol están trabajando intensamente, bajo la premisa de concluir las competiciones actuales aunque sea más allá del 30 de junio. Atentos a esos movimientos están todos los clubes de la Región, como FC Cartagena, Real Murcia, Yeclano y UCAM, en el terreno futbolístico, y ElPozo y Jimbee Cartagena, en el fútbol sala. Ya hay voces que apuntan a retrasar el desenlace de las mismas hasta el 31 de julio intentando buscar soluciones. Y cuando sea posible volver a los entrenamientos, los protocolos sanitarios serán estrictos, como así ha exigido también la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ya ha advertido a los clubes que la salud estará por encima de los intereses económicos. Incluso los aficionados, como dejó patente un estudio de la Universidad de Murcia, consideran que no se sentirán seguros en un evento deportivo mientras no se desarrolle una vacuna. Escenarios, por tanto, complicados los que se avecinan para resolver.

«El optimismo para retomar las competiciones es prudente y moderado», dice el abogado Juan Luis Soto Burillo, portavoz de Deportes del PSOE en el Congreso de los Deportes, quien forma parte del grupo de trabajo de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, y ha participado en diversas negociaciones, como la que ha llevado a la creación de una Fundación que a través de los derechos audiovisuales generados por el fútbol, dotará al deporte nacional de unos 200 millones de euros en los próximos cuatro años. «La vuelta a la normalidad va a estar supeditada a las autoridades sanitarias y a la opinión de los expertos. El optimismo debe ser siempre prudente», recalca el murciano, quien opina que «sí vamos a poder ver el final de las competiciones ligueras, pero no nos podemos adelantar». De hecho, el CSD remitirá en las próximas horas al Ministerio de Sanidad un proyecto de protocolo sanitario para el futuro retorno a los entrenamientos que se ha elaborado con numerosas aportaciones de diversas entidades y federaciones deportivas y sobre el que, ahora, debe pronunciarse el gabinete que comanda Salvador Illa.

Aunque los efectos económicos en caso de no poder concluirse algunas competiciones de élite serán graves, hay una premisa clara por parte de todos los actores implicados: «Las personas están por encima de todo. Lo primero es proteger a los deportistas tanto de élite como de base de esta pandemia. Inevitablemente hemos visto como la crisis va a, en colaboración con todas las entidades deportivas, para garantizar su viabilidad, proteger desde el punto de vista laboral con medidas que se han adoptado ya y otras que van a venir próximamente con una especificidad en el ámbito deportivo».

Soto Burillo entiende que el fútbol será el que marque un poco el ritmo de la desescalada deportiva y si podrá haber público a corto plazo en los acontecimientos. «El resto de competiciones se podrán ir fijando en el fútbol, aunque cada una tiene su singularidad y no hay ningún tipo de acuerdo cerrado. Queda tiempo para tomar una decisión. El deseo es que podamos disfrutar de las competiciones y si tiene que ser a puerta cerrada, será así, pero también con el objetivo de garantizar la salud. Hay un prudente optimismo de que pronto podremos disfrutar del deporte», afirma el diputado murciano, quien en cualquier caso quiere ser muy cauto al respecto.

No oculta Soto Burillo que la crisis generada por esta pandemia va a dejar muy tocado a todos y que para muchos se hará imposible económicamente el acceso a la práctica deportiva. En esa vía está trabajando el Gobierno en colaboración con muchas instituciones, como las Uniones de Federaciones, que han presentado un Plan Marshall. «En esta situación no solo están sufriendo los deportistas de élite, también los de base, que son el futuro. Las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias en deporte base, tienen que adoptar medidas para ayudar ayuden a paliar los efectos, porque de ahí surgen los grandes campeones». El diputado murciano también hace hincapié en que «todas las medidas tienen que garantizar el acceso a la práctica deportiva de toda la población, con independencia de su edad y sexo. Vamos a vivir un momento muy difícil y el objetivo principal es permitir que toda la población pueda acceder a la práctica deportiva que se vaya programando. El reencuentro tiene que ser el que todos deseamos».

Los aficionados a deportes como el running también están reclamando poder salir a correr. Una de las opciones que se están barajando, con el fin de evitar la pillería, es que la franja horaria para poder hacerlo sea de seis a nueve de la mañana y siempre individualmente. «Se está valorando toda aquella posibilidad de hacer deporte al aire libre, pero siempre que no sea de forma masificada y que no requiera de contacto físico, aunque eso se va a ir adoptando de forma gradual. Todas las propuestas de federaciones, clubes y empresas organizadoras de pruebas están en estudio, aunque el criterio que siempre prevalecerá será de Sanidad».

También el mayor acontecimiento deportivo mundial, los Juegos Olímpicos, se ha aplazado un año, una decisión que han celebrado todos los deportistas con aspiraciones de estar en Tokio. «Vivir en la incertidumbre es lo peor para las personas. Creo que fue una decisión muy acertada porque hemos visto la evolución de la pandemia y que no tenía sentido seguir adelante porque no garantizaba que se pudiera celebrar en las condiciones de igualdad que requiere una competición de ese tipo. El COI tiene que hacer de esos Juegos el gran evento del reencuentro, una oportunidad para el reencuentro de toda la humanidad».



"Van a cambiar muchísimas cosas"

Después de esta pandemia mundial, muchas cosas serán diferentes y Soto Burillo cree que el deporte no se va a escapar a ello: «Van a cambiar muchísimas cosas en el deporte. Nos vamos a dar cuenta de la importancia del deporte base, de sus valores, y aquellos que no apostaban tanto por el deporte, se han dado cuenta durante el confinamiento que es bueno para la salud y para las relaciones sociales. La sociedad tienen que aprender del deporte, de sus valores. Otra de las lecciones es que lo importante no es tanto el resultado deportivo o económico que puede tener una parte del deporte, lo importante son los principios y los valores que transmiten y tenemos que aprender esa lección».