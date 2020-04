ElPozo apuesta por disputar el resto de la temporada regular y reducir el play off

ElPozo apuesta por disputar el resto de la temporada regular y reducir el play off ISRAEL SÁNCHEZ

El fútbol sala también está inmerso en definir cómo será su final de temporada. Tanto la Federación Española como los clubes que componen la Primera División, entre ellos ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena, quiere concluir a toda costa el curso, aunque sea más allá del 30 de junio e incluso jugando durante todo el mes de julio. Ayer se mantuvieron reuniones para definir un calendario. Mientras que la RFEF aboga por realizar un play off exprés, como pretende también aplicar en la Segunda División B de fútbol, muchos clubes, entre ellos ElPozo, apuestan por otra fórmula: «Nosotros queremos terminar la liga regular normal y una reducción de partidos en el play off, por ejemplo, que los cuartos de final y las semifinales se disputen a dos partidos, y que la final sea a solo tres, aunque tuviéramos que ampliar el cierre hasta el mes de agosto», explicó ayer a esta redacción Fran Serrejón, director general y deportivo, quien está representando a la entidad de Murcia en las reuniones telemáticas que se están llevando a cabo. Esta medida también beneficiaría al Jimbee, que en estos momentos está fuera de esos ocho equipos con derecho a disputar el play off por el título –es noveno a seis puntos del octavo, que es el Jaén Paraíso Interior, cuando quedan 21 por disputar–.

De igual modo, ElPozo también está pendiente de qué ocurre con la Final a Cuatro de la Champions, inicialmente programada para esta misma semana en Minsk (Bielorrusia). «No está claro qué va a ocurrir. La UEFA está esperando el desarrollo que tiene mundialmente la pandemia para no proponer unas cosas y luego tener que rectificar», expresó Fran Serrejón, quien no descartó que finalmente se dispute aunque sea con las plantillas ya de la próxima temporada, aunque sí parece claro que antes o después se terminará jugando.