"No veo descabellado que Valverde alargue otro año su carrera"

Alejandro Valverde, el deportista más internacional de la Región, cumple 40 años el próximo sábado. Durante esta semana, para conocer más la figura del ciclista del Movistar Team, La Opinión realizará varios encuentros en Instagram con motivo de esta efeméride. La primera invitada fue Ainara Hernando, periodista de Ciclismo a Fondo que escribió el libro Cuando fuimos los mejores, una publicación que recoge todos los detalles del título de campeón del mundo que logró Valverde en Innsbruck en 2018.

«El maillot de campeón del mundo es el más bonito que existe», explicó la alavesa, quien en el libro recoge una de las claves, la concentración previa que celebró la selección en Sierra Nevadad: «No se había hecho nunca antes en España. A esas alturas de la temporada –septiembre– los ciclistas quieren estar en casa. La idea fue del propio Alejandro durante una reunión con Pascual Momparlet y Javier Mínguez. A nadie le hacía gracia ir a esta concentración y durante las etapas de la Vuelta se le acercaban los compañeros a Valverde a comentarle que no les gustaba la idea». El retraso de un día en el vuelo y unas zapatillas blancas que se compraron todos los corredores son algunas de las anécdotas que recoge este libro, así como la química que se produjo entre todos los seleccionados por Javier Mínguez para aquella cita.

Ainara Hernando también analizó la situación que se ha dado con el confinamiento. De hecho, piensa que Valverde, que tiene previsto retirarse en 2021, podría alargar otro año su trayectoria deportiva. «Si algo bueno nos puede traer el coronavirus, es que Valverde alague un año más su carrera deportiva. Me gustaría mucho y no lo veo descabellado. Desde que se supo que se iban a parar las carreras me acordé mucho, salvando las distancias, de la época en la que estuvo sancionado, y que eso le ha valido para alargar la carrera de una forma muy dulce. Quién dice que no pueda pasar lo mismo ahora. Ojalá que este parón sirva para disfrutar otro año más de Alejandro, un ciclista que debería ser eterno», comentó.

La periodista vasca, especializada desde hace muchos años en el ciclismo, cree que esta temporada no habrá grandes vueltas internacionales: «Sinceramente creo que no habrá Tour, Giro y Vuelta. Ojalá me equivoque, porque eso significará que podemos salir a la calle normalmente. Pienso que es imposible a día de hoy que se junten personas de tantas nacionalidades. También hay otro problema, como es que se puedan abrir los hoteles y los restaurantes», terminó diciendo.