La Federación se plantea anular la Segunda B ante la falta de consenso para el play off exprés

La propuesta de la Federación Española de Fútbol de concluir la temporada con un play off exprés está encontrando cada día más detractores. Las numerosas alternativas lanzadas desde diferentes clubes, la falta de consenso y la filtración de la creación de una categoría intermedia entre Segunda y Segunda B denominada Segunda B Élite, han llevado al organismo que preside Luis Rubiales a plantearse la anulación definitiva de la temporada, según El Larguero de la Cadena Ser y la web lasegundab.es.

Unas treinta proposiciones diferentes a la realizada la semana pasada por la Federación han llegado hasta la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Pero para llevar a cabo cualquiera de ellas, debería existir un consenso en el fútbol, ya que los estatutos de la RFEF no recogen alternativas a las situaciones que se viven en estos momentos. Solo contempla la posibilidad de suspender una temporada, pero nada más. Y ese consenso no existe en estos momentos.

La propuesta que lanzó la Federación Española pasaba por la anulación de los descensos y la celebración de un play off exprés, donde se verían implicados dos clubes de la Región, el FC Cartagena, líder del grupo IV, y el Yeclano, cuarto clasificado. Además, en Tercera División tampoco habría descensos y se establecería un play off entre los cuatro primeros para decidir un ascenso. Cualquier medida que se adopte debe llegar desde el consenso, algo que no se da en estos momentos, ya que hay clubes que incluso han anunciado que denunciarán ante la justicia ordinaria a la Federación en caso de celebrarse ese play off exprés que ha planteado.

Más de treinta clubes de todos los grupos ya habrían dado su visto bueno a un proyecto alternativo que propone dividir en dos la actual Segunda B. Por un lado se crearía una liga denominada Segunda B Élite que estaría formada por cuarenta equipos repartidos en dos grupos. Ellos competirían por cuatro plazas de ascenso.

Para establecer la competición de esta nueva categoría se tendría en cuenta la clasificación actual. Si saliese adelante, el Real Murcia y el UCAM estarían el próximo curso en la liga Élite. El FC Cartagena y el Yeclano también siempre y cuando no pudieran ascender a Segunda. Los defensores de esta propuesta creen que esta es una forma de «proteger, dar estabilidad y sostenibilidad, y no devaluar aún más» la división de bronce, según explican en el dossier enviado a Las Rozas. Y es que consideran que aumentar el número de participantes a 98 «es demoledor».