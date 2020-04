Mucho más que deporte

No están siendo semanas fáciles para nadie. Ningún ámbito se ha librado de sufrir las consecuencias de la pandemia en la que nos encontramos sumergidos y que ha afectado, como no podía ser de otra forma, al deporte. Tras haberse visto desestructurado todo el calendario del panorama deportivo y de todas los deportes sin excepción alguna, se busca la fórmula adecuada para poner una solución lo más correcta posible con el objetivo de resolver y poder poner fin a todos los campeonatos que no se van a poder celebrar y a todos aquellos que ya estaban en marcha y no han podido ser finalizados. De hecho, el debate en el mundo del deporte se centra durante los últimos días en encontrar las mejores alternativas.



Sin embargo, hasta que la sociedad ha conseguido hacerse a la situación y se ha atravesado el desconcierto con el que se comenzó, los esfuerzos de todas las comunidades y sectores, incluida la del deporte, centraron sus esfuerzos en colaborar y sumar esfuerzos para tratar de paliar los efectos de una situación que no ha dejado a nadie indiferente. Referentes regionales de cada uno de los deportes se han volcado con la causa y han aportado su granito de arena.



Protagonista ha sido uno de los mayores referentes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El ciclista Alejandro Valverde se ha sumado en los últimos días a la campaña impulsada por dos de los mejores deportistas de la historia de España. Rafa Nadal y Pau Gasol se pusieron manos a la obra desde el primer momento con 'Cruz Roja Responde' para recaudar fondos con los que organización pudiera desempeñar su labor en las mejores condiciones y llegar al mayor número de personas posibles. Una iniciativa a la que el ciclista de Las Lumbreras no dudó en sumarse haciendo su aportación y que el propio tenista de Manacor le reconoció a través de las redes sociales en la que como reza el lema de la campaña es 'Nuestra mejor victoria'.



Y si para estos era la mejor victoria, para una de nuestras mejores representantes en el panorama deportivo femenino era 'La competición más importante'. Y es que Ana Carrasco también hizo su donación para colaborar en ponerle freno a la pandemia. La piloto ceheginera respaldó la campaña apoyada por Médicos del Mundo con la intención de ayudar en la construcción del hospital de campaña que se desplegó en Madrid para atender a aquellas personas afectadas por el virus y que no tenían espacio para permanecer en los centros sanitarios convencionales.





Esta situación es la competición más importante de nuestras vidas. Únete y colabora aportando tu donación a @MedicosdelMundo para su Hospital de Campaña en Madrid. #GanaremosDesdeCasa



-Bizum: 33509

-Transferencia: IBAN ES54 2100 4466 9902 0002 0000

-Por teléfono: 91 567 86 01 pic.twitter.com/gyG55KkH7f — Ana Carrasco (@AnaCarrasco_22) March 31, 2020

Son estos dos algunos de los muchos ejemplos que se han llevado a cabo de forma habitual por parte de nuestros deportistas. Pero también son muchas las iniciativas llevadas a cabo desde nuestros clubes más destacados. Es el caso de los cuatro que militan en el grupo IV de Segunda B, que desde el primer momento dieron ejemplo quedándose en casa y poco a poco fueron poniéndose las pilas para ayudar.El conjunto albinegro sumó el peso total de toda la plantilla y donó 1.801 kilos de alimentos. Esas casi dos toneladas se añadieron a las otras ocho que ya se habían aportado a través del FCC Business.Muchas de las empresas que pertenecen a la plataforma han indo aportando de forma progresiva alimentos o material sanitario.Y si hay algo importante y en lo que se ha insistido para tratar de frenar el virus ha sido en el hecho de quedarse en casa.. Una iniciativa en la que también se han volcado las empresas patrocinadoras del conjunto grana con el fin de aportar los alimentos y el material necesario. Como también se ha hecho fuerte en casa el Yeclano Deportivo, que ha concienciado a sus aficionados de que resistieran allí como bien hace el equipo semana tras semana en La Constitución. Murcia, por su parte, ha apoyado la campaña de Cáritas , que ha tenido que atender a un 23% más de familias que el año anterior en el mismo periodo. De hecho, la Universidad Católica ha sido parte de esta trabajando de forma estrecha con la organización.. El conjunto dirigido por Sito Alonso ha seguido muy de cerca la situación y ha querido sumarse a este tipo de iniciativas. Desde dentro del vestuario han nacido diferentes campañas como la representada por Sadiel Rojas –como capitán del equipo–, daba su 'Mejor asistencia' donando una réplica de la medalla de bronce lograda en 2018 en la Final Four de Atenas para que fuera subastada y por la que los propios aficionados han pujado.Taha donado de forma continua alimentos a través de su principal patrocinador . Pero también los jugadores han entrado en juego. Es el caso de Miguelín y Espíndola, que donaron sus camisetas para que fueran sorteadas con el objetivo de conseguir una gran recaudación que iría a parar a Cruz Roja. Y no solo en las donaciones es importante participar. El Jimbee Cartagena , a través de la empresa Jimbo Fresh, ha colaborado en la repatriación de 180 españoles que se encontraban en Senegal y que han podido volver.