Rafa Mir: "Me retiraré jugando con mis amigos en el Javalí Nuevo"

Rafael Mir Vicente fue ayer el protagonista de las entrevistas de La Opinión en Instagram. El delantero, que milita en la actualidad en la SD Huesca, equipo que ocupa la cuarta posición en la clasificación de la Segunda División-LaLiga SmartBank, contestó las preguntas de los usuarios de la cuenta e hizo un repaso a su carrera deportiva, que comenzó en el equipo de su pueblo, el Javalí Nuevo, con el que fue campeón regional de fútbol sala, para después pasar al fútbol once, aunque antes brilló en ElPozo, con el que ganó un título nacional. Ranero, Barcelona, Real Murcia, Valencia, Wolverhampton, UD Las Palmas y Nottingham Forest son los otros equipos por los que ha pasado el murciano de sangre malloquina, ya que su padre, Magín Mir, fue defensa del Real Murcia y el Cartagena Efesé.

Mir, que el pasado verano fue campeón de Europa sub-21 con la selección española, iba a disputar este verano los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el aplazamiento ha provocado que uno de sus sueños tenga que esperar un año. «Es algo que tengo ahí, que tengo en mente, pero al final depende del seleccionador, pero estoy entre esos seleccionables y los que pueden estar ahí el próximo año», afirmó el delantero, quien ahora está centrado en lograr el ascenso, si es que finalmente se puede reanudar la competición, con el Huesca: «Nadie sabe nada. Estamos a la espera para ver cómo acontece esto. Todos estamos trabajando para estar en buenas condiciones físicas, pero la salud está por encima de lo demás».

Su vinculación con el youtuber Rober PG también salió a relucir durante la entrevista en directo en Instagram: «Somos muy amigos, hacemos vídeos juntos y tenemos muy buena relación», afirmó el jugador, que reconoció que «tengo la Play, pero no la uso mucho. En mi tiempo libre me dedico más a ver series, ver la tele y a estar fuera, en la calle, porque en Inglaterra estaba más tiempo encerrado en casa que incluso en estos momentos en España. Allí vivía una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, pero era porque siempre estaba lloviendo».

Mir también recibió multitud de preguntas desde Las Palmas, donde la pasada campaña dejó muy buen sabor de boca. De hecho, el futbolista reconoció que «allí fui muy feliz y no descarto volver aglún día», aunque también recordó su pasado en el Real Murcia, club en el que militó una campaña siendo cadete. «Fue tras regresar de Barcelona y guardo un gran recuerdo porque me dio la oportunidad de estar con mi familia y ese año lo guardo con mucho cariño. Siempre seré del Real Murcia y de ir a la Nueva Condmina, porque aunque le han cambiado el nombre, para mí siempre será la Nueva Condomina o La Condomina a secas».

No ocultó que su estapa en Inglaterra –aún le quedan dos años de contrato con el Wolverhampton, al que sigue perteneciendo– fue difícil a nivel personal: «La verdad es que es my complicado porque es una cultura diferente, un tiempo diferente y una gastronomía diferente. Después de estar allí, valoro mucho lo que tenemos aquí», dijo, para añadir que incluso el ambiente dentro de los vestuarios, entre los propios futbolistas, «es muy diferente, aunque no sé si es porque no los entendía», apuntó entre risas.

Los aficionados del Valencia, donde pasó seis temporadas, también se sumaron a la entrevista. A pregunta de uno de ellos, Rafa Mir respondió que «todo lo que soy es gracias a lo que me enseñaron ellos. Llevo el ADN del Valencia porque estuve allí seis años. Es uno de los mejores clubes de España y del mundo, pero al final tuve que tomar la decisión de salir de allí». En el Huesca, donde llegó el pasado mercado de invierno y con el que ya ha marcado dos goles antes del confinamiento, aseguró que está encantado porque es un equipo que «hace un gran fútbol y eso fue lo que me llevó a venir aquí. El equipo tiene muy claro que juega con el balón desde atrás y genera muchas ocasiones», para añadir que el clima «sorprendería a muchos, porque es bueno, y es una de las zonas que la gente tendría que apuntar en su lista para visitar. Además, elegí bien la casa, que es bastante grande, con un jardín pequeño y me he montado un gimnasio para poder ejercitarme».

Y aunque es muy joven, Rafa Mir ya le ha comunicado a sus amigos que quiere retirarse jugando al fútbol donde empezó a dar sus primeras patadas a un balón: «Me retiraré en el Javalí Nuevo con ellos. Le he dicho a mis amigos que se dejen de salir de fiesta, que se porten bien los fines de semana y salgan a correr porque tienen que estar preparados cuando me retire para jugar conmigo», dijo entre bromas.

Por último, no ocultó su preocupación por qué pasará en el futuro a nivel social: «Esto nos va a causar mucha impresión, sobre todo cuando podamos salir. Va a dejar alguna secuela psicológica porque estar tanto tiempo encerrados va a ser complicado», comentó, para aconsejar que «la gente tendría que seguir con sus rutinas para cuando llegue el momento de recuperar la normalidad. Nadie podía pensar hace un mes y medio que íbamos a estar un mes y medio encerrados», terminó diciendo.