Varios equipos se rebelan contra los planes de Rubiales

El pasado martes la Federación Española de Fútbol emitía un comunicado para informar sobre la propuesta que había puesto sobre la mesa para terminar la competición de Segunda B ante la crisis surgida por la expansión del coronavirus. En una nota en la que no se daban demasiados detalles, el organismo presidido por Luis Rubiales planteaba la posibilidad de acabar la liga regular de forma inmediata, sin contar los diez partidos que quedan por delante, y pasar directamente a un play off exprés que se disputaría en una sede única y en la que participarían los cuatro primeros equipos de cada grupo. Esas eliminatorias serían a partido único. Además, este curso no habría descensos, lo que supondrá que la próxima temporada la categoría crezca en número de participantes, ya que sí se mantienen los ascensos de Tercera a la división de bronce. La propuesta de la Federación será votada por las distintas Territoriales.



Salvo los equipos que están en descenso y que, de salir adelante este planteamiento, recibirían como premio un ascenso gratuito, pocos o nadie entienen el volantazo dado por la Federación Española de Fútbol, que desde que se paralizó la competición por el coronavirus había defendido que las ligas se cerrarían en el campo y con las mismas reglas que cuando se inició la competición. De los equipos murcianos, el FC Cartagena, que no estaba en su mejor momento en liga, pero que en la jornada 28 lograba saltar al liderato después de varias semanas por detrás del Marbella, y el Yeclano Deportivo, cuarto, serían los grandes beneficiados. De ahí, que ambos hayan acogido con los brazos abiertos el planteamiento federativo. Sin embargo, se han quedado muy solos en su defensa, porque son muchos los conjuntos de los cuatro grupos que se oponen a que se lleve a cabo este modelo al considerar que es muy injusto. Incluso algunos de los beneficiados, como el Castellón, también ha mostrado su malestar, defendiendo que la salud ahora mismo es lo primero.



El Grupo IV ha sido el primero que ha dado un paso al frente para rebelarse contra los planes de la Federación Española de Fútbol. Real Murcia y UCAM no dudaron en mostrar su contrariedad nada más conocerse la idea, sin embargo han dado un paso más, emitiendo sendos comunicados para oponerse completamente. No son los únicos. Las plantillas de seis equipos de todos los grupos, incluido el Real Murcia, también han sacado una nota en la que se niegan a que se ponga fin a la competición y se juegue un play off exprés en el que no se muestra la realidad de una liga que no tiene 28 jornadas. Y es que todavía faltan 10 partidos por jugar.





Comunicado conjunto de los jugadores de la Balona, San Fernando, Lleida, Córdoba, Rayo Majadahonda y Real Murcia en el que muestran su rechazo a las medidas planteadas por la RFEF para finalizar la temporada pic.twitter.com/ZLUVvNf4DP — LaSegundaB (@LaSegundaBes) April 17, 2020

"Si no se puede jugar, que se dé por cerrada la temporada"

El Real Murcia pide que se espere

/ COMUNICADO OFICIAL / Comunicado en relación a la propuesta de la @rfef sobre el futuro de la competición.



Noticia: https://t.co/NPpZqWo3YH pic.twitter.com/evYBuQmmnq — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) April 17, 2020

"Ni ascensos ni descensos"

1. El Club aboga por una solución justa y global: la anulación de la temporada y que esta acabe sin ascensos ni descensos, tal y como dice el reglamento de la propia @rfef, evitando así la disputa de nuevos partidos que pongan en peligro la salud de profesionales y aficionados. — UCAM Murcia CF (??) (@UCAMMurciaCF) April 17, 2020

La cuenta de Twitter 'La Segunda B' daba a conocer el comunicado firmado por las plantillas delexpresan "su disconformidad" con estas medidas. "Exigimos que se garantice la salud para disputar cualquier actividad deportiva y, en caso de que se pudiera retomar la liga, intentar acabar la temporada antes del 10 de agosto, ya que veríamos seriamente comprometida la temporada siguiente en caso de irse más allá. Por el contrario, si no se pudiesen disputar las jornadas restantes, creemos que lo más justo sería dar la temporada por finalizada para todos los equipos y, y ya que entendemos que aún queda liga por delante y muchos puntos en juego que podrían varias esas posiciones", indican.No es el único comunicado que ha surgido a lo largo de la mañana. Aunque ambos clubes ya se habían opuesto a esta idea , en el día de hoy han publicado comunicados para refrendar su versión.El Real Murcia pide que antes de tomarse una decisión definitiva. "Una vez conocido el contenido del mismo podrían extraerse las oportunas conclusiones que ratifiquen la suspensión total de la competición o la posibilidad de poder continuar con la misma con garantías".Se muestran los granas contrarios a la disputa de un play off exprés como el planteado por la Federación. "Si las Autoridades Sanitarias permiten la vuelta a la competición, pero son los plazos los que apremian el término de la competición,, ya que no se entiende que solamente puedan disputarse los partidos de ascenso, y no el resto de competición. A los efectos de paliar pérdidas económicas de los Clubes, se produciría un agravio respecto a los clubes cuya competición se da por finalizada, en cuanto a pérdida de ingresos económicos (ticketing, patrocinio, TV€ etc.)".Además, defiende el Real Murcia que la competición debe acabarse con las normas ya pactadas. Y si no puede concluirse, apuesta por dar por blanco el año, sin ascensos ni descensos. "En caso contrario a lo propuesto en el apartado anterior, la RFEF, en base a lo dispuesto en el artículo 188 de su Reglamento,, es decir, sin ascensos ni descensos, ya que la norma federativa no permite modificar las reglas de competición".En la misma línea se expresa, que indica que ha envidado una propuesta a la Española que también es defendida por otros equipos. "Abogamos por una solución justa y global:, evitando así la disputa de nuevos partidos que pongan en peligro la salud de los profesionales, trabajadores, aficionados, etc".En la nota añaden que "en caso de que las autoridades sanitarias permitan la vuelta a la competición, para actuar con la mayor justicia para con el global de los clubes militantes en la categoría, se propone lo siguiente:Los partidos se disputarían en sedes previamente fijadas y en un marco de concentración.Los empates se resolverían por la posición en la tabla antes de la paralización de la liga, favoreciendo así a quienes han conseguido más puntos en las jornadas disputadas.Ascendería el campeón final de cada grupo".