Un 'Plan Marshall' contra el desplome

La pandemia del coronavirus ha dejado al deporte bajo mínimos. Como va a ocurrir en toda la industria –el deporte supone alrededor del 2% del PIB nacional– los efectos van a ser devastadores. Y para tratar de atenuar al máximo ese desplome, las ocho uniones de federaciones autonómicas de todo el estado, entre ellas la Unión de Federación Deportivas de la Región de Murcia (UFDRM), han presentado un documento de medidas urgentes y a medio plazo para la recuperación de las entidades deportivas ante la crisis de la COVID-19. Las propuestas se articulan en cuatro bloques y suman un total 27 acciones que tienen que ayudar a entidades, practicantes y profesionales a transformarse de una vez y a sobrevivir. La digitalización, para garantizar la transformación digital necesaria de la actividad deportiva, directiva y administrativa; la fiscalidad, para reducir la carga de gasto indirecto soportado por las entidades; la ocupación, para adaptar las relacionas laborales y evitar la destrucción de puestos de trabajo; y la financiación, para garantizar -incluso aumentar- los ingresos, son los aspectos que recoge este documento marco.

. En los presupuestos de 2020 estaba contemplado un incremento en los mismos de un 20%, pero el mismo está aún sin aprobar en la Asamblea. «La Comunidad debería haber aprobado un presupuesto que contemplaba un incremento del 20% más para deporte federado, y la tendencia era esa en los próximos años, para volver a los niveles que teníamos en 2008.», indicó ayer durante la rueda de prensa el presidente de la UFDRM, José María López Gullón, quien apuntó que «muchas federaciones regionales han tenido que realizar un Erte. Por ello, hemos pedido a la dirección general de Deportes quey, además, todas las partidas que se iban a destinar a Deporte Escolar y acontecimientos deportivos, que no se van a emplear ahora, se van a derivar a los clubes deportivos», expresó el mandatario, quien puso en valor el deporte diciendo que «los productos más vendidos durante el confinamiento son los dedicados a la actividad física, un hecho que demuestra que la sociedad demanda deporte. Cuando haya un ajuste presupuestario, no sabemos hasta qué punto nos va a deteriorar, y en estas 27 medidas no estamos pidiendo exclusivamente un aumento de subvenciones, pedimos herramientas y formas para poder llegar a los niveles del pasado. La Ley del Mecenazgo, que iba a permitir a las pymes invertir en deporte, ya va a ser imposible porque no están en disposición de contribuir económicamente, pero de las apuestas deportivas, que mueven capitales astronómicos, no llega nada», manifestó López Gullón, quien también considera que existe un riesgo grande de que muchos jóvenes ya no puedan acceder al deporte «. Queremos que el deporte sea tan importante como la cultura», terminó diciendo.

TODAS LAS PROPUESTAS

a) Firma digital

1. Habilitar el Registro de Entidades Deportivas para la prestación de servicios de certificación digital y la emisión de firma electrónica de los cargos directivos vigentes de las entidades deportivas.

b) Acuerdos telemáticos

2. Extender la previsión del Real decreto ley 8/2020 sobre la validez de las reuniones de los órganos de gobierno y administración de las entidades celebradas de forma telemática o sin sesión más allá de la vigencia del estado de alarma; con sujeción a las condiciones de acreditación de la identidad de los miembros.

c) e-Sports

3. Reconocer la práctica digital de videojuegos como disciplina deportiva de la modalidad correspondiente a la cual se dedica.

d) Competición

4. Habilitar una línea de subvención, en cofinanciación con el Departamento responsable de innovación, para el desarrollo de proyectos que permitan la organización de competición oficial digital de las federaciones.

e) Formación

5. Incorporar en los planes formativos de las enseñanzas deportivas de carácter reglado o titulaciones propias contenido docente en el uso de nuevas tecnologías y hábitos saludables para el consumo digital.

f) Digitalización de la gestión

6. Habilitar una línea de subvención, en cofinanciación con el Departamento responsable de innovación, para el apoyo en la adquisición de recursos para el trabajo telemático a las entidades.

7. Habilitar una línea de subvención, en cofinanciación con el Departamento responsable de innovación, para la formación en habilidades para el trabajo telemático de las personas trabajadoras de las entidades.

a) IVA:

8. Establecer el gravamen en el tipo súper-reducido del 4% sobre servicios deportivos, cuando el prestador no sean Federaciones deportivas o clubes reconocidos de carácter social - que están exentos -.

9. Suprimir el IVA en inversiones en infraestructuras deportivas.

b) IS:

10. Establecer la exención de presentar el Impuesto de Sociedades para entidades sin ánimo de lucro con ingresos que no superen los 100.000 euros.

c) IRPF:

11. Establecer la deducción en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas por el importe de las cuotas satisfechas como abono a instalaciones deportivas públicas o privadas.

12. Establecer la deducción en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas por el importe satisfecho por la obtención de licencia federativa.

De la ocupación

13. Establecer la deducción sobre el tramo autonómico de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas para las personas directivas de entidades deportivas que desarrollen sus tareas en régimen de voluntariado, durante los ejercicios en que

ostenten esta condición.

14. Establecer para las entidades deportivas, durante el año posterior a la vigencia del estado de alarma, la exención del pago del IRPF que el empleador realiza de forma anticipada por cuenta de la persona trabajadora.

a) Afectación de impuestos para la financiación del deporte

17. Incorporar a las federaciones deportivas de ámbito autonómico en el reparto de la recaudación derivada del Impuesto sobre actividades de juego en relación con las apuestas mutuas deportivas.

De la financiación

a) Contrato de formación

15. Implementar el contrato formativo en el deporte, como régimen específico del Real Decreto 1529/2012 con reconocimiento específico de las formaciones federativas.

b) Pocket money

16. Excluir del ámbito de la laboralidad, y de la obligación de alta en la seguridad social, las prestaciones realizadas en el ámbito deportivo con carácter voluntario en las cuales exista compensación de gasto no justificado por importe máximo de 450€ al mes.

18. Afectar la tasa fiscal que en cada autonomía grave rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias para destinarlo a las federaciones autonómicas y los clubes deportivos.

19. Crear y afectar el impuesto de ámbito autonómico sobre alimentos considerados ultraprocesados para destinarlo a programas deportivos de practicantes en edad escolar y universitaria de federaciones, consejos deportivos y universidades.

b) Subvenciones

20. Otorgar sin trámite a las Federaciones deportivas el 50% del importe correspondiente a la subvención otorgada en el ejercicio 2019 como crédito para la liquidez, con cargo en anticipo a la subvención 2020.

21. Habilitar una partida presupuestaria excepcional de subvención a clubes, federaciones y otras entidades deportivas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de la actividad deportiva en general y hacer frente al déficit derivado de la crisis de la COVID-19.

22. Establecer como fecha tope para realizar la actividad deportiva sujeta a subvención del año 2020 aquella que así comunique a los efectos cada federación deportiva, según el calendario previsto para la recuperación de la temporada presente.

23. Flexibilizar las bases reguladoras de la subvención correspondiente al 2020, eximiendo de vincular la actividad a subvencionar a un plan de actuación o presupuesto previo, para compensar los daños y perjuicios derivados de la pérdida de ingresos o del aumento de gasto por la suspensión de la competición oficial de las federaciones deportivas.

24. Contemplar como gasto elegible para la justificación de subvención el pago de las cuotas en Seguridad Social que en su caso hayan tenido que efectuar las entidades deportivas que han adoptado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a la fuerza mayor.

25. Aplazar y fraccionar las condiciones de retorno de las aportaciones públicas a reintegrar.

26. Articular el contrato programa como mecanismo principal de financiación con las entidades colaboradoras de la administración deportiva.

c) Ayudas a la práctica deportiva

27. Crear un fondo de becas individuales para el acceso a actividad de práctica deportiva para personas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable